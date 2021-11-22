Простий рецепт приготування курячого філе в духовці: ситно і смачно
Джерело:ютуб пані Лесі
Ми впевнені, що ви знаєте безліч смачних страв з курятини, але щоб було швидко і просто, мабуть, таких мало. У нас є для вас рецепт найпростішої страви з курячого філе, при цьому смак м'яса буде ніжним, соковитим та не жирним.
Щоб куряче філе залишилося поживним, зберегло соковитість ми пропонуємо вам приготувати його в духовці. Полийте м'ясо сметанковою заправкою з ароматними італійськими спеціями та часником і почекайте 35 хвилин, доки все запечеться. Результат вас приємно здивує, а рідні обов'язково засиплять вас компліментами та подяками за смачний обід чи вечерю.
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Рецепт курячого філе в духовці
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Запечена курочка в сметанковому соусі / Скріншот з відео
– 2 штуки курячого філе;
– 2 сирих курячих яєць;
– 70 грамів твердого сиру;
– 7 столових ложок сметани;
– ½ чайної ложки лимонного перцю;
– ½ чайної ложки сухих італійських спецій;
– чорний мелений перець;
– сіль;
– 1 зубчик свіжого часнику;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 2 помідори;
– кілька гілочок свіжої зелені.
Приготування:
- Ретельно помийте м'ясо, наріжте його середніми кубиками.
Скріншот з відео
- Присмачте курятину сіллю, перцем та розімніть руками.
Скріншот з відео
- Змастіть жаротривке деко олією.
Скріншот з відео
- Викладіть шматочки курочки та розрівняйте виделкою.
Скріншот з відео
- У окремому посуді змішайте сирі яйця, решту спецій, вичавлений часник та сметану.
Скріншот з відео
- Натріть сир на дрібній тертці та додайте до сметанкової заправки. Перемішайте.
Скріншот з відео
- Полийте заправкою курятину.
- Наріжте помідори тонкими кільцями та викладіть зверху на м'ясо та заправку.
Скріншот з відео
- Знову посипте тертим сиром.
Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву з курятини під шаром фольги 25 хвилин і ще 10 без неї.
Скріншот з відео
- Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування курячого філе в духовці: