Простий рецепт приготування курячого філе в духовці: ситно і смачно

Ми впевнені, що ви знаєте безліч смачних страв з курятини, але щоб було швидко і просто, мабуть, таких мало. У нас є для вас рецепт найпростішої страви з курячого філе, при цьому смак м'яса буде ніжним, соковитим та не жирним.

Щоб куряче філе залишилося поживним, зберегло соковитість ми пропонуємо вам приготувати його в духовці. Полийте м'ясо сметанковою заправкою з ароматними італійськими спеціями та часником і почекайте 35 хвилин, доки все запечеться. Результат вас приємно здивує, а рідні обов'язково засиплять вас компліментами та подяками за смачний обід чи вечерю.

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Рецепт курячого філе в духовці

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4



Запечена курочка в сметанковому соусі / Скріншот з відео

– 2 штуки курячого філе;– 2 сирих курячих яєць;– 70 грамів твердого сиру;– 7 столових ложок сметани;– ½ чайної ложки лимонного перцю;– ½ чайної ложки сухих італійських спецій;– чорний мелений перець;– сіль;– 1 зубчик свіжого часнику;– 2 столові ложки соняшникової олії;– 2 помідори;– кілька гілочок свіжої зелені.

Приготування:

Ретельно помийте м'ясо, наріжте його середніми кубиками.



Скріншот з відео

Присмачте курятину сіллю, перцем та розімніть руками.



Скріншот з відео

Змастіть жаротривке деко олією.



Скріншот з відео

Викладіть шматочки курочки та розрівняйте виделкою.



Скріншот з відео

У окремому посуді змішайте сирі яйця, решту спецій, вичавлений часник та сметану.



Скріншот з відео

Натріть сир на дрібній тертці та додайте до сметанкової заправки. Перемішайте.



Скріншот з відео

Полийте заправкою курятину.

Наріжте помідори тонкими кільцями та викладіть зверху на м'ясо та заправку.



Скріншот з відео

Знову посипте тертим сиром.



Скріншот з відео

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву з курятини під шаром фольги 25 хвилин і ще 10 без неї.



Скріншот з відео

Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування курячого філе в духовці: