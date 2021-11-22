Простий рецепт приготування курячого філе в духовці: ситно і смачно

22 листопада 2021 , 21:16
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Джерело:

ютуб пані Лесі

Ми впевнені, що ви знаєте безліч смачних страв з курятини, але щоб було швидко і просто, мабуть, таких мало. У нас є для вас рецепт найпростішої страви з курячого філе, при цьому смак м'яса буде ніжним, соковитим та не жирним.

Щоб куряче філе залишилося поживним, зберегло соковитість ми пропонуємо вам приготувати його в духовці. Полийте м'ясо сметанковою заправкою з ароматними італійськими спеціями та часником і почекайте 35 хвилин, доки все запечеться. Результат вас приємно здивує, а рідні обов'язково засиплять вас компліментами та подяками за смачний обід чи вечерю.

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Рецепт курячого філе в духовці

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4


Запечена курочка в сметанковому соусі / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 2 штуки курячого філе;
 – 2 сирих курячих яєць;
 – 70 грамів твердого сиру;
 – 7 столових ложок сметани;
 – ½ чайної ложки лимонного перцю;
 – ½ чайної ложки сухих італійських спецій;
 – чорний мелений перець;
 – сіль;
 – 1 зубчик свіжого часнику;
 – 2 столові ложки соняшникової олії;
 – 2 помідори;
 – кілька гілочок свіжої зелені.

Приготування:

  1. Ретельно помийте м'ясо, наріжте його середніми кубиками.


Скріншот з відео

  1. Присмачте курятину сіллю, перцем та розімніть руками.


Скріншот з відео

  1. Змастіть жаротривке деко олією.


Скріншот з відео

  1. Викладіть шматочки курочки та розрівняйте виделкою.


Скріншот з відео

  1. У окремому посуді змішайте сирі яйця, решту спецій, вичавлений часник та сметану.


Скріншот з відео

  1. Натріть сир на дрібній тертці та додайте до сметанкової заправки. Перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Полийте заправкою курятину.
  1. Наріжте помідори тонкими кільцями та викладіть зверху на м'ясо та заправку.


Скріншот з відео

  1. Знову посипте тертим сиром.


Скріншот з відео

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву з курятини під шаром фольги 25 хвилин і ще 10 без неї.


Скріншот з відео

  1. Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування курячого філе в духовці:

 

Автор: Богданна Рибак