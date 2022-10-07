Доводимо смак до неперевершеного: як приготувати яблучний соус до м'яса
7 жовтня 2022 , 19:37Читать новость на русском
Джерело:Cztery Fajery
Будь-яке м'ясо просто неможливо уявити без соусів. Вони неабияк підкреслюють смак страви та збагачують кулінарний досвід.
Фруктові соуси завжди збагачували смак м'ясних страв. Осінь – це пора яблук, тож не варто марнувати чудову нагоду додати м'ясу особливого смаку. Тим паче, що інгредієнти соусу – вкрай прості, як і рецепт його приготування, а от смак може здивувати навіть досвідчених поціновувачів м'яса.
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Рецепт яблучного соусу до м'яса
Час: 1 година
Порцій: 4
Дивовижне доповнення / Фото Cztery Fajery
Інгредієнти:
- 1 кілограм яблук;
- 200 грамів цукру;
- 150 мілілітрів оцту;
- половина чайної ложки кориці;
- 3 гвоздики;
- сік лимона;
- 1 цибулина (біла або червона);
- шматочок імбиру (до 1 сантиметра);
- маленький перець чилі;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Яблука чистимо, виймаємо серцевинки та нарізаємо маленькими кубиками. Збризкуємо соком лимона (щоб вони не потемніли) та відставляємо на 20 хвилин.
- Чистимо та дрібно нарізаємо перець чилі.
- Цукор та оцет змішуємо та варимо на повільному вогні 20 хвилин. В нас має вийти солодкий сироп.
- Викладаємо яблука у сироп. Варимо на повільному вогні ще 20 хвилин.
- Додаємо до соусу цибулю, тертий імбир, подрібнений чилі, корицю та гвоздику. Варимо 10 – 15 хвилин, поки оцет не випарується, а сироп – не загусне.
- Гарячий соус розкладаємо по банках, закриваємо та перевертаємо до вистигання.
Смачного!