Прованський салат до Дня Закоханих за рецептом Ольги Мартиновської

11 лютого 2021 , 15:55
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Джерело:

інстаграм Ольги Мартиновської

Ароматний та корисний теплий салат з болгарських перців та домашнього соусу песто сподобаються кожному. До речі, салат підійде та вегетаріанців, адже в ньому не має м'яса.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська вже розпочинає приготування до Дня Валентина та поділилась із читачами рецептом смачного салату з болгарського перцю та прованських трав.

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Надзвичайно легкий у приготуванні теплий салат з болгарським перцем та ароматними травами точно сподобається вашій коханій половинці.

Прованський салат підходить для легкої романтичної вечері, адже він не зашкодить вашій фігурі, а навпаки збагатить його корисними вітамінами. Легкі нотки сиру та оливок збагатять салат яскравими барвами смаку, а кедрові горішки доповнять незрівнянну святкову страву приємним хрускотом.

Рецепт теплого салату з печеними перцями

Інгредієнти:
– 3 шт. різнокольорових болгарських перців;
– орегано;
– чебрець;
– базилік;
– зубчик часнику;
– кедрові горіхи;
– лимонний сік;
– оливкова олія;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 100 г зернистого сиру;
– 50 г оливок.
  1. Ретельно помийте болгарські перці, збризніть їх оливковою олією та відправте запікатись у духовці при 180 градусах протягом 20-25 хвилин.
  2. Спечені перці охолодіть, почистіть від шкірки та насіння.
  3. З базиліку, лимонного соку, кедрових горішків та олії приготуйте песто у ступі. Заправте спеціями та викладіть його на перці.
  4. Рясно посипте салат сиром, нарізаним часником, спеціями та додайте оливок. Смачного!