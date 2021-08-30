"Прожарено": прем'єра нового кулінарного шоу з українськими зірками шоу-бізу

Сьогодні, 30 серпня, о 17:00 годині на YouTube-каналі Нового каналу всі шанувальники кулінарних шоу зможуть поринути у новий світ кулінарії з шеф-кухарем та головним суддею реаліті-шоу "Пекельна кухня" Алексом Якутовим. У кожному випуску "Прожарки" кухар перевірятиме українських зірок шоу-бізу на кулінарні вміння і вкінці шоу виставлятиме бали за виконану роботу.

Першими перевірку на кулінарні таланти та вміння готувати прийдуть Соня Плакидюк та Сергій Нікітюк – талановиті судді та наставники проєкту "Топмодель по-українськи".

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Вони продемонструють свої кулінарні таланти і спробують витримати пекельну "прожарку" від Алекса Якутова. Така зіркова кулінарна ревізія для Алекса Якутова буде вперше, адже досі він перевіряв вміння тільки професійних кухарів.

Під час готування сніданків в YouTube-шоу "Прожарено" він перевірить кухарські вміння українських зірок і поділиться особистими кулінарними лайфхаками з зірками та глядачами.

Концепція шоу "Прожарка"

Доки Алекс Якутов готуватиме у дві руки, гості шоу спробують приготувати ту саму страву в чотири. Кожен сніданок від Алекса Якутова хоч і виглядатиме, як витвір кулінарного мистецтва, але приготувати його зможуть навіть ті, хто ніколи не захоплювався кулінарією.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Досить готувати на сніданок вівсянку та смажити яйця! Професійний шеф-кухар навчатиме зірок українського шоу-бізу та глядачів, як приготувати смачну страву з простих і доступних продуктів. І, головне, він поділиться з глядачами "фішками", здатними перетворити звичайну страву на мішленівську!

Мої коронні страви – грибна юшка і борщ. Борщ готую на меду. Всі, хто його куштував, сказали, що це страшний приворот. Зазвичай після нього чоловіки тягнуть мене під вінець, – прокоментувала Соня Плакидюк.



Соня Плакидюк / Фото Новий канал

А от Сергій Нікітюк може приготувати не тільки борщ. Ось як він коментує свої кулінарні вміння:

Я дуже педантичний на кухні. Ненавиджу, коли брудно. В мене все має бути ідеально чисто. Перед тим як почати готувати, викладаю продукти і прораховую, що за чим йде. А під час приготування постійно прибираю, – додав фешн-експерт шоу "Топмодель по-українськи".



Сергій Нікітюк / Фото Новий канал

Чи допоможуть ці вміння зірковій парі стати кращими кулінарами проєкту "Прожарено" – дізнаємося вже сьогодні!

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Не пропустіть прем'єру нового кулінарного шоу "Прожарка", адже окрім цікавих деталей з життя кумирів, глядачі отримають цінні поради шеф-кухаря та рецепт ситного сніданку.