Бульйон буде надзвичайно прозорим: склянку якого складника потрібно додати

Бульйон – одна з найулюбленіших гарячих страв для кожного з нас. Один з головних критеріїв успішної страви – це прозорість, і гарантувати цей результат не так складно, як видається.

Коли ми беремося за приготування бульйону, то намагаємося зробити все для того, аби він був максимально прозорим. За яким би рецептом ми не готували страву, ця вимога до неї є завжди.

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Втім, забезпечити найкращий результат можна одним легким кроком. Головне – знати про цей секрет.

Що додати до бульйону, аби він був максимально прозорим

Виявляється, усе, що потрібно зробити – це просто додати до бульйону склянку холодної води. Завдяки цьому страва точно буде прозорою.

Зробити бульйон прозорим дуже легко / Фото Paleo Grubs

Це називається "загартовуванням" бульйону, про цей прийом знає кожен досвідчений кулінар. Також можна скористатися кубиками льоду. Цю операцію можна повторювати кілька разів впродовж варіння страви.

Річ у тому, що через додавання холодної води "каламутні" речовини залишаться на дні, тому страва буде прозора. Окрім того, не забувайте обсмажувати овочі перед додаванням у бульйон. Це вивільнить ефірні олії, завдяки чому смак страви буде глибоким та насиченим.