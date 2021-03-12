Низькокалорійний десерт Пташине молоко з ваніллю, лимоном та матчею: дієтичний рецепт

12 березня 2021 , 15:04
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Якщо ви шукали смачний та водночас легкий і дієтичний десерт – "Пташине молоко" саме те, що вам потрібно!

Ванільне та лимонне з присмаком матчі "Пташине молоко" стане вашим улюбленим десертом, який не зашкодить вашій фігурі.

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Десерт легкий за структурою, ніжний смаком та дієтичний. Ви легко зможете його приготувати вдома та частувати гостей та друзів.

Як приготувати дієтичне "Пташине молоко" з матчею

Інгредієнти для ванільного шару:
– 175 г натурального йогурту;
– 5 г желатину;
– підсолоджувач на ваш смак;
– 10 г ванільного цукру;
– 0.5 ч.л ванільного екстракту;
Лимонний з матчею:
– 175 г натурального йогурту;
– 0.5 ч.л екстракту з лимона;
– 40 мл гарячої води;
– 5 г желатину;
– підсолоджувач до смаку;
– 0.5 ч.л матчі (можна 1 ч. л для насиченішого кольору й аромату або замінити фруктом подрібненим в пюре – на смак).
  1. У теплій воді розчиніть желатин та залишіть його набухнути.
  2. Йогурт змішайте з ваніліном, підсолоджувачем та екстрактом.
  3. Охолоджений желатин додайте до йогурту, перемішайте та перелийте у форми для десерту. Відправте в холодильник охолоджуватися.
  4. Для приготування наступного шару десерту у теплій воді розчиніть желатин та залишіть його набухнути. Охолоджений желатин з'єднайте з йогуртом.
  5. Йогурт змішайте з матчею, лимонним екстрактом, підсолоджувачем – перемішайте до однорідності.
  6. Готовий шар з матчею вилийте у форму поверх ванільного шару та знову залишіть у холодильнику до загущування.

Додатково, за бажанням, готовий десерт можна полити шоколадом та сформувати невеликі цукерки. Смачного!