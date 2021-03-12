Низькокалорійний десерт Пташине молоко з ваніллю, лимоном та матчею: дієтичний рецепт

Якщо ви шукали смачний та водночас легкий і дієтичний десерт – "Пташине молоко" саме те, що вам потрібно!

Ванільне та лимонне з присмаком матчі "Пташине молоко" стане вашим улюбленим десертом, який не зашкодить вашій фігурі.

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Десерт легкий за структурою, ніжний смаком та дієтичний. Ви легко зможете його приготувати вдома та частувати гостей та друзів.

Як приготувати дієтичне "Пташине молоко" з матчею

У теплій воді розчиніть желатин та залишіть його набухнути. Йогурт змішайте з ваніліном, підсолоджувачем та екстрактом. Охолоджений желатин додайте до йогурту, перемішайте та перелийте у форми для десерту. Відправте в холодильник охолоджуватися. Для приготування наступного шару десерту у теплій воді розчиніть желатин та залишіть його набухнути. Охолоджений желатин з'єднайте з йогуртом. Йогурт змішайте з матчею, лимонним екстрактом, підсолоджувачем – перемішайте до однорідності. Готовий шар з матчею вилийте у форму поверх ванільного шару та знову залишіть у холодильнику до загущування.

– 175 г натурального йогурту;– 5 г желатину;– підсолоджувач на ваш смак;– 10 г ванільного цукру;– 0.5 ч.л ванільного екстракту;– 175 г натурального йогурту;– 0.5 ч.л екстракту з лимона;– 40 мл гарячої води;– 5 г желатину;– підсолоджувач до смаку;– 0.5 ч.л матчі (можна 1 ч. л для насиченішого кольору й аромату або замінити фруктом подрібненим в пюре – на смак).

Додатково, за бажанням, готовий десерт можна полити шоколадом та сформувати невеликі цукерки. Смачного!