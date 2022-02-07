Пухкі та ароматні: рецепт домашніх булочок з часником
7 лютого 2022 , 20:57Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Булочки з часником запросто можна приготувати вдома. Тісто для здоби можна придбати або замісити власноруч.
Ароматні, пухкі, наче хмаринка – це характеристики домашніх булочок з часником та пармезаном. Вони чудово підійдуть до борщу, улюбленого крем-супу або на з улюбленим томатним соусом на перекус.
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Рецепт часникових булочок
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 8
Фото Damn delicious
– 1 кілограм дріжджового тіста;
– 1/4 склянки вершкового масла (розтопленого);
– 1 1/2 столової ложки подрібненого свіжого листя петрушки;
– 3 зубчики часнику;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки тертого пармезану;
– 1 склянка соусу маринара.
Приготування:
- Якщо ви придбали вже готове тісто – розморозьте його, якщо приготували власноруч – залишіть підійти при кімнатній температурі.
- Розігрійте духовку до 190 – 195 градусів. Деко вкрийте шаром пергаменту для випікання.
- В центр дека покладіть жаротривку мисочку, залийте в неї воду.
- З тіста сформуйте 22 – 24 однакові кульки.
- У невеликій мисці змішайте розтоплене масло, подрібнену петрушку, часник і сіль.
Фото Damn delicious
- Помістіть кульки тіста на підготовлене деко, візерунком навколо форми з водою.
- Тісто змастіть ароматною сумішшю, посипте пармезаном.
- Поставте булочки в духовку і запікайте до золотистого кольору 25 – 30 хвилин.
- Обережно вийміть жаротривку форму і злийте воду. Влийте туди соус і поверніть на центр дека. Змастіть верхівки булочок ароматним маслом, що залишилося.
Смачного!