Пухкі булочки для бургерів з кунжутом за рецептом Володимира Троцького

Ще з кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Троцький запам'ятався глядачам проєкту своїми ароматними, пухкими булочками, котрі він пік на конкурсах. А сьогодні у нас є можливість спекти їх вдома!

Булочки за рецептом Володимира Троцького можна смакувати з теплим молоком, какао або готувати з них бургери. Що обрати, вирішувати тільки вам!

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Рецепт приготування булочок на бургери

У глибокій мисці змішайте дріжджі, цукор та сіль – перетріть їх руками. Молоко підігрійте до кімнатної температури та вилийте до дріжджів. Залишіть опару на 7 – 10 хвилин. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Висипте 1/3 частину борошна до опари, перемішайте та залишіть на 10 хвилин. Додайте до тіста одне яйце та перемішайте. Висипте до тіста решту борошна та замісіть. По краю миски вилийте рослинну олію та продовжуйте замішувати еластичне тісто. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть підрости на 20 – 25 хвилин. Ще раз перемішуємо та залишаємо ще на 10 хвилин. Розділяємо тісто на шматочки, формуємо з них кульки та викладаємо їх на деко. Змастіть кульки з тіста яйцем та посипте кунжутом. Дайте їм підійти в теплому місці 30 хвилин та відправляйте в духовку випікатись при температурі 185 градусів. Смачного!

– 250 мл молока;– 50 г цукру;– 20 г дріжджів;– 2 яйця;– 10 г солі;– 350 – 400 г борошна;– 10 мл рослинної олії.