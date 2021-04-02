Пухкі булочки для бургерів з кунжутом за рецептом Володимира Троцького

Ще з кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Троцький запам'ятався глядачам проєкту своїми ароматними, пухкими булочками, котрі він пік на конкурсах. А сьогодні у нас є можливість спекти їх вдома!
Булочки за рецептом Володимира Троцького можна смакувати з теплим молоком, какао або готувати з них бургери. Що обрати, вирішувати тільки вам!
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Рецепт приготування булочок на бургери
Інгредієнти:
– 250 мл молока;
– 50 г цукру;
– 20 г дріжджів;
– 2 яйця;
– 10 г солі;
– 350 – 400 г борошна;
– 10 мл рослинної олії.
- У глибокій мисці змішайте дріжджі, цукор та сіль – перетріть їх руками.
- Молоко підігрійте до кімнатної температури та вилийте до дріжджів. Залишіть опару на 7 – 10 хвилин.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Висипте 1/3 частину борошна до опари, перемішайте та залишіть на 10 хвилин.
- Додайте до тіста одне яйце та перемішайте. Висипте до тіста решту борошна та замісіть.
- По краю миски вилийте рослинну олію та продовжуйте замішувати еластичне тісто.
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть підрости на 20 – 25 хвилин. Ще раз перемішуємо та залишаємо ще на 10 хвилин.
- Розділяємо тісто на шматочки, формуємо з них кульки та викладаємо їх на деко.
- Змастіть кульки з тіста яйцем та посипте кунжутом.
- Дайте їм підійти в теплому місці 30 хвилин та відправляйте в духовку випікатись при температурі 185 градусів. Смачного!