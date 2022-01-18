Пухкий маковий рулет: сімейний рецепт відомої кондитерки
18 січня 2022 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Маковий рулет – бажана страва на будь-якому святковому столі. Він чудово смакує і з кавою, і з чаєм. Можна подавати рулет і з узваром – так теж дуже смачно!
Рецепт макового рулету
- Час: 4 – 6 годин
- Порції: 800 – 900 грамів
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Маковий рулет / Фото Лізи Глінської
– 150 мілілітрів молока;
– 4 грами сухих дріжджів;
– 80 грамів борошна;
– 10 грамів цукру.
Приготування:
- Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.
- Додайте сухі дріжджі, цукор і перемішайте.
- Залиште на 15 хвилин.
- Влийте тепле молоко й перемішайте.
- Накрийте опару харчовою плівкою й залиште в теплому місці, без протягів, на 25 – 30 хвилин.
– 200 грамів маку;
– 150 грамів цукру.
Приготування:
- Залийте мак окропом і залиште на 30 – 40 хвилин.
- Злийте воду, викладіть мак на паперовий рушник і просушіть 15 хвилин.
- Подрібніть мак за допомогою м'ясорубки або блендера. З'єднайте з цукром.
– опара;
– 50 грамів яйця;
– 30 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 3 грами солі;
– 250 грамів борошна;
– ванільний цукор.
Приготування:
- З'єднайте опару з яйцем, цукром та ванільним цукром.
- Додайте борошно, сіль та розм'якшене вершкове масло.
- Замісіть тісто. Перекладіть його до миски й, накривши харчовою плівкою, залиште на 1,5 – 2 години в теплому місці.
– 10 грамів жовтка;
– 10 грамів води.
Приготування:
- Змішайте жовток із водою.
- Змастіть руки та стільницю олією, викладіть тісто й розкачайте його прямокутником (30 × 40 сантиметрів).
- Викладіть макову начинку на тісто (відступивши від країв на кілька сантиметрів).
- Загорніть тісто в рулет, защипніть краї.
- Перекладіть рулет на деко, змастіть глазур'ю.
- Залиште рулет на 60 хвилин у теплому місці, щоб підріс.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте туди маковий рулет на 35 – 40 хвилин випікатися в режимі "конвекція".
- Готовий рулет вийміть із духовки й дайте йому повністю остигнути.
- За бажанням посипте рулет перед подачею цукровою пудрою.
Смачного!
Відеорецепт приготування макового рулету: