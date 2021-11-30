П'ять напоїв, з якими взимку вам буде значно тепліше
Джерело:24 канал
Шукаєте смачний та гарячий напій, який зігріє вас зимою? У нас є кілька варіантів: какао, чай з імбирем та лимоном, пряна індійська масала, гарячий сидр чи шоколад. Всі рецепти зібрані разом, щоб вам було зручно обирати!
Щоб зігрітися холодними вечорами вам потрібна тепла ковдра, серіал та щось смачне і гаряче. Ми підготували для вас підбірку зігріваючих напоїв: від улюбленого какао до індійської масали. Обирайте, готуйте та насолоджуйтеся!
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Рецепт какао з молоком
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Какао / Фото Гастроном
– 4 столові ложки улюбленого какао;
– 50 мілілітрів молока;
– дрібний маршмелоу.
Приготування:
- Розігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння.
- Насипте в чашки по 2 столові ложки какао.
- Залийте все гарячим молоком та перемішайте.
- Викладіть на готовий напій маршмелоу та одразу подавайте до столу.
Смачного!
Імбирно-лимонний чай
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Чай з лимоном і імбирем / Фото Карамель кафе
– 1 чайна ложка зеленого чаю;
– 2 скибочки лимону;
– 4 скибочки свіжого імбиру;
– 1 чайна ложка меду або цукру.
Приготування:
- Доведіть воду до кипіння.
- У чашки викладіть зелений чай, лимон і імбир.
- Залийте все окропом та розімніть ложкою.
- Коли чай заварить і трохи охолоне – додайте мед. Цукор можна додавати до чаю одразу.
- Перемішайте напій ложкою та подавайте до столу.
Смачного!
Масала
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Чай Масала / Фото Клопотенка
– 400 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки чаю;
– 1 столова ложка меленого кардамону;
– ½ чайної ложки меленого чорного перцю;
– 100 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– корінь свіжого імбиру.
Приготування:
- Подрібніть насіння кардамону у ступі або в кутері. Можна використати одразу мелену спецію.
- Імбир розімніть виделкою.
- Закип'ятіть воду, додайте до неї цукру та чай. Всипте решту спецій, імбир та кип'ятіть кілька секунд.
- Влийте до чаю молоко та доведіть його разом з чаєм до кипіння.
- Процідіть чай через дрібне сито.
- Подавайте до столу напій гарячим.
Смачного!
Гарячий яблучний сидр
- Час: 20 хвилин
- Порції: 6
Гарячий сидр / Фото Хочу юа
– 1,5 літри яблучного соку;
– цедра апельсина;
– 50 грамів цукру або меду;
– 3 палички кориці;
– 10 – 12 квіток гвоздики;
– 6 – 8 горошин чорного перцю;
– 4 зірочки анісу;
– 180 мілілітрів віскі за бажанням.
Приготування:
- У великій каструлі нагрійте яблучний сік.
- Додайте до нього цукор або мед, цедру апельсина та спеції.
- Варіть напій протягом 15 хвилин, при цьому не забувайте знімати з поверхні піну, що утворюється.
- Ретельно процідіть сидр через дрібне сито.
- За бажанням можна додати алкоголь, але це не обов'язково.
- Розлийте яблучний сидр порційно та подавайте до столу.
Смачного!
Гарячий шоколад
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4 – 6
Гарячий шоколад / Фото Галицький кореспондент
– 180 грамів чорного шоколаду;
– 100 – 200 грамів цукру;
– 1 склянка какао-порошку;
– ½ склянки сухого молока;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 1 склянка молока.
Приготування:
- У глибокому посуді перемішайте всі сухі інгредієнти (окрім рідкого молока).
- У каструлі нагрійте молоко, але не кип'ятіть його.
- Невеликими порціями додавайте суху суміш до молока та активно вимішуйте всі вінчиком.
- Розлийте гарячий шоколад та подавайте до столу гарячим.
Смачного!