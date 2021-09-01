Без вівсянки: 5 сніданків для дітей перед школою, які вони наминають за обидві щоки

Щоб забезпечити вашу дитину силами на весь навчальний день потрібно особливу увагу приділити харчуванню. У нас є для вас 5 рецептів смачних і ситних сніданків для школярів на кожен день і всі вони ну дуже смачні!

Збалансований та корисний сніданок – це запорука здорового життя, чудового самопочуття впродовж дня. Особливо старанно потрібно обирати харчування для дітей шкільного віку.

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"Ви спершу заставте їх взагалі поснідати", – скажете ви. Ми підготували для вас п'ять варіантів смачних та корисних сніданків, котрі ви з легкістю можете приготувати вдома. Серед варіантів сніданків для дітей є як солодкі рецепти, так і солоні – обирати вам!

Омлет з яєць із додаванням овочів, зелені з цільнозерновим хлібом

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1



Омлет на сніданок / Фото Смак

Для приготування омлету збийте яйця з молоком, додайте спецій на ваш смак. Наріжте дрібними кубиками солодкий перець та з'єднайте з яєчною сумішшю. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом або приготуйте омлет на сухій сковорідці. Вилийте яєчну масу на сковорідку та накрийте кришкою. Наріжте помідори кружечками та покладіть зверху на омлет. Знову накрийте кришкою та готуйте 5 хвилин на маленькому вогні. Дрібно наріжте зелень та посипте нею омлет. Складіть омлет навпіл за допомогою лопатки та готуйте його ще 3 – 4 хвилини. Готову страву подавайте зі шматком цільнозернового хліба. Смачного!

– 2 курячих яєць;– 50 мл молока;– 1 ч. л. вершкового масла;– сіль на ваш смак;– 100 г солодкого перцю;– 1 помідор;– улюблена зелень (кінза, петрушка, кріп, базилік);– 1 шматок цільнозернового хліба.

Додатково до страви можна дати дитині жменьку свіжих ягід або фруктів.

Бутерброд з яйцями, салатом та сиром

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1



Бутерброди з різними начинками / Фото Кухар

– 1 шматок цільнозернового хліба;– 2 відварених курячих яйця;– 1 кулька сиру моцарела (близько 120 грамів);– свіже листя салату;– помідор.

Приготування:

Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Цей процес займе у вас понад 6 – 7 хвилин. Злийте воду та охолодіть яйця. Почистіть яйця від шкарлупи та наріжте на шматочки.

Викладіть на шматок хліба яйця, накрийте свіжим листям салату.

Наріжте кружечками помідор та викладіть з кулькою сиру на бутерброд. Смачного!

Додатково до страви можна дати дитині жменьку свіжих ягід або фруктів.

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Сирна запіканка з ягодами та сметаною

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 1 – 2



Сирна запіканка / Фото Гастроном

– 200 г домашнього сиру;– 1 куряче яйце;– 1 ст. л. меду;– 150 г улюблених ягід;– 2 ст. л. манної крупи;– 1 ст. л. сметани.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

У мисці з'єднайте всі інгредієнти окрім сметани та перемішайте в однорідну масу.

У силіконову форму для випікання, цікавіше для дитини буде навіть, якщо вона буде фігурною, викладіть сирну масу.

Відправте її випікатися в духовку на 15 – 20 хвилин. Стежте за готовністю страви, адже у всіх різні духовки.

Готовий сирник охолодіть, вийміть з форми та подавайте зі сметаною. Смачного!

Бананові панкейки

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2



Панкейки / Фото Смачно

– 1 банан;– 1 куряче яйце;– 250 мл молока;– 180 г борошна;– 2 ч. л. цукру або меду;– 2 ст. л. олії;– 1 ч. л. розпушувача;– дрібка солі.

Приготування:

З'єднайте молоко з яйцем, цукром, сіллю та влийте олію. Ретельно змішайте всі інгредієнти вінчиком або міксером.

Розімніть банан виделкою в пюре та додайте в тісто – перемішайте.

Просійте борошно до тіста через сито, щоб не було грудочок.

На розігрітій сухій сковорідці обсмажте панкейки з обох сторін до готовності. Переважно на одну сторону йде 1 хвилина.

Подавайте панкейки з кленовим сиропом або ягодами. Смачного!

Цільнозернові млинці з сиром та ягодами

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 2 – 4



Млинці з сиром / Фото Смачно

– 200 г цільнозернового борошна (може бути пшеничне, житнє, гречане, вівсяне);– 100 – 120 мл молока;– 250 мл теплої води;– 2 яйця;– 2 ст. л. олії;– дрібка солі.Для начинки:– 300 – 400 г домашнього сиру;– солодкі ягоди або фрукти на ваш смак.

Приготування:

Збийте за допомогою міксера яйця з цукром та сіллю.

Тепле молоко влийте в яєчну масу тонкою цівкою. Знову збийте масу.

Додайте до яєчної маси борошно, вимішайте тісто та тільки тоді влийте воду та олію.

Перемішайте тісто на млинці та залишіть настоятися на 5 – 10 хвилин.

Розігрійте сковорідку для млинців та обсмажте їх з обох сторін.

В центр млинця викладіть сир, ягоди чи нарізані фрукти і загорніть конвертом або рулетом на вибір.

Подавайте до столу теплими. Смачного!

Смачного і корисного сніданку вам і вашим діткам!