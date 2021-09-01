Без вівсянки: 5 сніданків для дітей перед школою, які вони наминають за обидві щоки
Джерело:24 канал
Щоб забезпечити вашу дитину силами на весь навчальний день потрібно особливу увагу приділити харчуванню. У нас є для вас 5 рецептів смачних і ситних сніданків для школярів на кожен день і всі вони ну дуже смачні!
Збалансований та корисний сніданок – це запорука здорового життя, чудового самопочуття впродовж дня. Особливо старанно потрібно обирати харчування для дітей шкільного віку.
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"Ви спершу заставте їх взагалі поснідати", – скажете ви. Ми підготували для вас п'ять варіантів смачних та корисних сніданків, котрі ви з легкістю можете приготувати вдома. Серед варіантів сніданків для дітей є як солодкі рецепти, так і солоні – обирати вам!
Омлет з яєць із додаванням овочів, зелені з цільнозерновим хлібом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Омлет на сніданок / Фото Смак
– 2 курячих яєць;
– 50 мл молока;
– 1 ч. л. вершкового масла;
– сіль на ваш смак;
– 100 г солодкого перцю;
– 1 помідор;
– улюблена зелень (кінза, петрушка, кріп, базилік);
– 1 шматок цільнозернового хліба.
- Для приготування омлету збийте яйця з молоком, додайте спецій на ваш смак.
- Наріжте дрібними кубиками солодкий перець та з'єднайте з яєчною сумішшю.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом або приготуйте омлет на сухій сковорідці. Вилийте яєчну масу на сковорідку та накрийте кришкою.
- Наріжте помідори кружечками та покладіть зверху на омлет. Знову накрийте кришкою та готуйте 5 хвилин на маленькому вогні.
- Дрібно наріжте зелень та посипте нею омлет. Складіть омлет навпіл за допомогою лопатки та готуйте його ще 3 – 4 хвилини.
- Готову страву подавайте зі шматком цільнозернового хліба. Смачного!
Додатково до страви можна дати дитині жменьку свіжих ягід або фруктів.
Бутерброд з яйцями, салатом та сиром
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Бутерброди з різними начинками / Фото Кухар
– 1 шматок цільнозернового хліба;
– 2 відварених курячих яйця;
– 1 кулька сиру моцарела (близько 120 грамів);
– свіже листя салату;
– помідор.
Приготування:
- Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Цей процес займе у вас понад 6 – 7 хвилин. Злийте воду та охолодіть яйця. Почистіть яйця від шкарлупи та наріжте на шматочки.
- Викладіть на шматок хліба яйця, накрийте свіжим листям салату.
- Наріжте кружечками помідор та викладіть з кулькою сиру на бутерброд. Смачного!
Додатково до страви можна дати дитині жменьку свіжих ягід або фруктів.
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Сирна запіканка з ягодами та сметаною
- Час: 25 хвилин
- Порції: 1 – 2
Сирна запіканка / Фото Гастроном
– 200 г домашнього сиру;
– 1 куряче яйце;
– 1 ст. л. меду;
– 150 г улюблених ягід;
– 2 ст. л. манної крупи;
– 1 ст. л. сметани.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- У мисці з'єднайте всі інгредієнти окрім сметани та перемішайте в однорідну масу.
- У силіконову форму для випікання, цікавіше для дитини буде навіть, якщо вона буде фігурною, викладіть сирну масу.
- Відправте її випікатися в духовку на 15 – 20 хвилин. Стежте за готовністю страви, адже у всіх різні духовки.
- Готовий сирник охолодіть, вийміть з форми та подавайте зі сметаною. Смачного!
Бананові панкейки
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
Панкейки / Фото Смачно
– 1 банан;
– 1 куряче яйце;
– 250 мл молока;
– 180 г борошна;
– 2 ч. л. цукру або меду;
– 2 ст. л. олії;
– 1 ч. л. розпушувача;
– дрібка солі.
Приготування:
- З'єднайте молоко з яйцем, цукром, сіллю та влийте олію. Ретельно змішайте всі інгредієнти вінчиком або міксером.
- Розімніть банан виделкою в пюре та додайте в тісто – перемішайте.
- Просійте борошно до тіста через сито, щоб не було грудочок.
- На розігрітій сухій сковорідці обсмажте панкейки з обох сторін до готовності. Переважно на одну сторону йде 1 хвилина.
- Подавайте панкейки з кленовим сиропом або ягодами. Смачного!
Цільнозернові млинці з сиром та ягодами
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 2 – 4
Млинці з сиром / Фото Смачно
– 200 г цільнозернового борошна (може бути пшеничне, житнє, гречане, вівсяне);
– 100 – 120 мл молока;
– 250 мл теплої води;
– 2 яйця;
– 2 ст. л. олії;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 300 – 400 г домашнього сиру;
– солодкі ягоди або фрукти на ваш смак.
Приготування:
- Збийте за допомогою міксера яйця з цукром та сіллю.
- Тепле молоко влийте в яєчну масу тонкою цівкою. Знову збийте масу.
- Додайте до яєчної маси борошно, вимішайте тісто та тільки тоді влийте воду та олію.
- Перемішайте тісто на млинці та залишіть настоятися на 5 – 10 хвилин.
- Розігрійте сковорідку для млинців та обсмажте їх з обох сторін.
- В центр млинця викладіть сир, ягоди чи нарізані фрукти і загорніть конвертом або рулетом на вибір.
- Подавайте до столу теплими. Смачного!
Смачного і корисного сніданку вам і вашим діткам!