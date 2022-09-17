П'ять страв з кабачків на всі випадки життя: від закуски до консервації
17 вересня 2022 , 11:15Читать новость на русском
Сезон кабачків ще триває, й це означає, що ви ще встигаєте посмакувати ними з родиною. Щоб у вас не виникало запитань: "Що приготувати", ми дібрали для вас п'ять найпопулярніших рецептів з кабачків.
Кабачковий рулет з плавленим сиром, грибами і помідорами
- Час: 1 – 2 години
- Порції: 6 осіб
Читайте також Борщ із секретним інгредієнтом – страва, яка посмакує всій родиніІнгредієнти:
– 500 – 550 грамів кабачка;
– 3 курячих яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– 4 столові ложки борошна з гіркою;
– 1/3 чайної ложки соди;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Для начинки:
– 2 плавлених сирки;
– 2 зубчики часнику;
– 4 столові ложки сметани або майонезу;
– 2 помідори;
– 3 – 4 печериці;
– свіжий кріп;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Натріть кабачки на грубій тертці та посоліть. Залишіть їх на 10 хвилин, щоб стік зайвий сік.
- Окремо збийте курячі яйця зі сметаною та додайте віджатий кабачок. Всипте борошно, соду та перемішайте тісто.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Вкрийте деко пергаментом для випікання та вилийте тісто. Рівномірно розрівняйте його ложкою.
- Випікайте кабачковий корж 30 хвилин.
Кабачковий рулет / Фото Food Network
- Дістаньте деко з духовки і відразу пергамент з тістом перекладіть на поверхню, під низ покладіть силіконовий коврик або дощечку, щоб готове кабачкове тісто охололо.
- ️Для начинки змішайте натерті плавлені сирки, вичавіть часник, додайте подрібнений кріп. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Не забудьте заправити все майонезом або сметаною.
- Наріжте помідори довільними шматочками, а нарізані скибками печериці окремо підсмажте на сковорідці.
- Кабачковий корж змастіть сирною начинкою, викладіть помідори і гриби.
- Скручуємо все в рулет і відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.
Смачного!
Рецепт оладок з кабачка та сиру
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 1 кабачок;
– 4 – 5 столових ложок борошна;
– сіль;
– 180 грамів твердого сиру;
– 2 курячих яйця;
– чорний мелений перець;
– свіжий кріп або базилік;
– олія для смаження.
Приготування:
- Почистіть кабачок від шкірки та помийте водою. Натріть його на грубій тертці та відкладіть на сито, щоб позбутися зайвого соку. Посоліть та перемішайте кабачок.
- У окремій мисці змішайте курячі яйця, борошно, натріть твердий сир на грубій тертці. Перемішайте все ложкою.
- Присмачте все спеціями та додайте дрібно нарізану зелень (кріп, базилік, кінза). Перемішайте.
- З'єднайте кабачок з рештою інгредієнтів та замісіть ложкою однорідне тісто.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Можна використовувати олію в спреї, так ви не переборщите з нею.
- Викладайте тісто на сковорідку та обсмажуйте оладки з двох сторін на середньому вогні до рум'яної скоринки.
- Викладіть оладки на таріль та подавайте з улюбленим соусом.
Смачного!
Запіканка з кабачків в духовці
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Гратен з кабачків в духовці / Фото Whole Some Yum
– 2 кабачки;
– 2 помідори;
– 200 грамів твердого сиру;
– 80 грамів соусу песто;
_ сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть дно і боки жаротривкої форми для запікання олією.
- Помідори і кабачки наріжте тонкими кружечками і викладіть у форму в один шар. Зверху змастіть песто, посоліть і поперчіть, посипте тертим сиром.
- Запікайте страву протягом 45 хвилин. Подавайте до столу гарячою.
Смачного!
Човники з кабачків та курятини
Час: 35 хвилин
Порції: 6
– 3 кабачки;
– 400 грамів курячого фаршу;
– 50 грамів ріпчастої цибулі;
– 30 грамів масла;
– 50 грамів моркви;
– 100 грамів сиру моцарела;
– 2 столові ложки соус Badya;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Кабачки помийте, розріжте навпіл, у середині зробіть надріз та ложкою зберіть м'яку частину.
- Моркву помийте, почистіть від шкірки, натріть на дрібній тертці. Цибулю почистіть, наріжте дрібними кубиками.
- На розігрітій сковорідці з маслом, обсмажте цибулю з морквою. Курячий фарш змішайте з обсмаженою морквою і цибулею, додайте сіль, соус, перемішайте до однорідної консистенції.
- З фаршу сформуйте кульки, викладіть у човники кабачків. Перекладіть все у форму для запікання. Сир наріжте скибочками, викладіть на фарш.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте запікатися на 20 – 25 хвилин.
Смачного!
Рецепт маринованих кабачків зі спецією карі
- Час: 8 годин
- Порції: 3 літрові банки
Мариновані кабачки з карі / Фото not quite nigella
– 1,5 – 2 кілограми кабачків;
– 1 – 2 ріпчасті цибулини;
– корінь селери.
Для маринаду:
– 4 склянки води;
– 200 мілілітрів столового оцту 9%;
– 1,5 склянки цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 3 столові ложки приправи карі.
Приготування:
- Спочатку приготуємо маринад. У каструлі доведіть до кипіння воду, оцет, сіль, карі та цукор. За бажанням оцет можна додати наприкінці. Проваріть все кілька хвилин.
- Ріпчасту цибулю наріжте кружальцями або півкружальцями. Викладіть на дно банки разом зі шматочком селери та листочком петрушки.
- Наріжте кабачки (краще обирати молоді) кружальцями товщиною пів сантиметра, максимум – один. Викладіть їх в банку. Залийте все гарячим маринадом.
- На дно каструлі покладіть чистий рушник, залийте водою та помістіть туди банки з кабачками, накриті кришками. Після кипіння варіть півлітрові банки 10 – 15 хвилин.
- Закрийте банки ключем для консервацій та переверніть їх догори дном. Накрийте теплою ковдрою та залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
- Зберігайте консервацію з кабачків у темному прохолодному приміщенні у звичному положенні.
Смачного!