Рецепт ідеального гарніру із зеленого горошку до риби чи м'яса: пюре з м'ятою

Сезон молодого зеленого горошку розпочався, а це означає, що настав час готувати смачні страви із корисного продукту.

Ми підготували для вас рецепт смачного гарніру із зеленого горошку – ніжне домашнє пюре з м'ятою. Пюре з горошку готується за кілька хвилин, а його смак ви запам'ятаєте, ще на довго.

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Пюре з горошку та м'яти чудово доповнюватиме страву з риби чи курятини. Ніжна текстура гарніру та аромат страви з легкістю конкуруватиме з ресторанною подачею.

Рецепт гарніру із зеленого горошку

У сотейник викладіть трішки вершкового масла та розтопіть його на середньому вогні. Додайте горошок до масла та обсмажуйте його кілька хвилин. Влийте в сотейник з горошком вершків на ваш смак, киньте кілька листочків свіжої або мороженої м'яти та тушкуйте 3 – 5 хвилин. Заправте горошок сіллю, чорним меленим перцем та перемішайте. Готовий горошок подрібніть в пюре за допомогою блендера. Пюре з горошку подавайте до столу гарячим. Смачного!

– зелений горошок– м'ята;– вершки;– вершкове масло;– спеції.