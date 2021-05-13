Рецепт ідеального гарніру із зеленого горошку до риби чи м'яса: пюре з м'ятою

13 травня 2021 , 07:48
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Джерело:

24 канал

Сезон молодого зеленого горошку розпочався, а це означає, що настав час готувати смачні страви із корисного продукту.

Ми підготували для вас рецепт смачного гарніру із зеленого горошку – ніжне домашнє пюре з м'ятою. Пюре з горошку готується за кілька хвилин, а його смак ви запам'ятаєте, ще на довго.

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Пюре з горошку та м'яти чудово доповнюватиме страву з риби чи курятини. Ніжна текстура гарніру та аромат страви з легкістю конкуруватиме з ресторанною подачею.

Рецепт гарніру із зеленого горошку

Інгредієнти:
 – зелений горошок
 – м'ята;
 – вершки;
 – вершкове масло;
 – спеції.
  1. У сотейник викладіть трішки вершкового масла та розтопіть його на середньому вогні.
  2. Додайте горошок до масла та обсмажуйте його кілька хвилин.
  3. Влийте в сотейник з горошком вершків на ваш смак, киньте кілька листочків свіжої або мороженої м'яти та тушкуйте 3 – 5 хвилин.
  4. Заправте горошок сіллю, чорним меленим перцем та перемішайте.
  5. Готовий горошок подрібніть в пюре за допомогою блендера.
  6. Пюре з горошку подавайте до столу гарячим. Смачного!
Автор: Богданна Рибак