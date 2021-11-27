Пюре на щодень: два рецепти з картоплею та гарбузом
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Не знаєте, що приготувати на гарнір до курятини? Ми підготували для вас одразу кілька рецептів відмінного доповнення до м'ясної страви – це класичне пюре з картоплі та картопляно-гарбузове. Обирайте, або беріть одразу два!
Пюре – відмінний варіант гарніру до страв з курятини, а якщо ще приготувати смачний соус – обід вийде неперевершений.
Читайте також Рецепти для посиденьок із друзями
Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами одразу двома рецептами найпопулярніших пюре: з самої картоплі та з картоплі і гарбуза. Обов'язково спробуйте ці два варіанти гарнірів, адже вони максимально прості, швидкі та поживні.
Рецепт класичного пюре з картоплі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Скріншот з відео
– 600 грамів картоплі;
– 100 грамів вершкового масла;
– 100 – 150 мілілітрів молока;
– сіль;
– мускатний горіх.
Приготування:
- Ретельно почистіть картоплю від шкірки, розріжте навпіл та замочіть в холодній воді.
Скріншот з відео
- Поставте каструлю з картоплею на плиту. Після того як вода закипить – посоліть її та варіть до готовності.
- Зніміть каструлю з відвареною картоплею з плити, злийте воду.
Скріншот з відео
- Розімніть її товкачкою.
Скріншот з відео
- Невеликими порціями додавайте до пюре вершкове масло.
Скріншот з відео
- Змішайте молоко з меленим мускатним горіхом та влийте до пюре. Перемішайте його.
Скріншот з відео
- Картопляне пюре готове. Смачного!
Рецепт картопляно-гарбузового пюре
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів картоплі;
– 150 грамів гарбуза;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль.
Приготування:
- Ретельно почистіть картоплю та гарбуз від шкірки. Наріжте довільними шматками та покладіть в каструлю з холодною водою.
Скріншот з відео
- Поставте каструлю з овочами на плиту. Після того як вода закипить додайте сіль. Варіть овочі до готовності.
- Зніміть каструлю з плити та злийте воду.
Скріншот з відео
- Додайте до овочів масло та розтовчіть його в пюре.
Скріншот з відео
- Картопляно-гарбузове пюре готове. Смачного!
Відеорецепт приготування картопляно-гарбузового пюре: