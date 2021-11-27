Пюре на щодень: два рецепти з картоплею та гарбузом

21:17

Не знаєте, що приготувати на гарнір до курятини? Ми підготували для вас одразу кілька рецептів відмінного доповнення до м'ясної страви – це класичне пюре з картоплі та картопляно-гарбузове. Обирайте, або беріть одразу два!