Додайте кілька секретних інгредієнтів: як приготувати рагу з кабачків

Літній сезон – це ідеальний час для приготування легких та корисних страв зі свіжих овочів. Рагу з кабачків – чудовий вибір, який підкорить своїм ніжним смаком і простотою приготування.

Ця страва прекрасно підходить для обіду чи вечері. Кабачки в поєднанні з іншими сезонними інгредієнтами створюють гармонійне і смачне рагу, яке неодмінно сподобається всій родині.

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Рагу з кабачків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

– 650 грамів кабачків;– пів столової ложки оливкової олії;– пів столової ложки вершкового масла;– пів цибулини;– 200 грамів бекону на пару (або копченого);– 1 маленька цибуля-порей;– 2 зубчики часнику;– пів склянки бульйону;– пів чайної ложки солодкого перцю;– щіпка гострого перцю;– пів червоного перцю;– 1 помідор;– 1 чайна ложка томатної пасти;– петрушка до смаку.

Приготування:

Кабачок помийте, обріжте кінчики, наріжте кубиками та відкладіть. У широкій, більшій каструлі або глибокій сковороді обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю. Додайте нарізаний кубиками бекон (зі зрізаною твердою шкіркою) і смажте, періодично помішуючи, близько 5 хвилин. Зріжте зелене листя цибулі-порею, залишивши білу і світло-зелену частини. Промийте, обсушіть і розріжте вздовж на 4 частини, потім поперек на скибочки. Додайте до обсмаженого бекону і перемішайте. Всипте тертий часник і смажте, помішуючи, 2 хвилини. Накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 3 хвилини, поки цибуля-порей не розм’якне. Відкрийте каструлю, влийте бульйон і додайте паприку. Варіть, періодично помішуючи, приблизно 3 хвилини. Додайте цукіні, перемішайте, посоліть і поперчіть. Варіть, періодично помішуючи, приблизно 7 – 10 хвилин, поки цукіні не розм’якшиться. На півдорозі додайте перець, нарізаний кубиками. Помідор почистіть від шкірки та наріжте четвертинками. Видаліть насіння, а м'якоть наріжте кубиками. Додайте його в блюдо разом з томатною пастою. Готуйте з помішуванням приблизно 2 – 3 хвилини, посипте петрушкою і подавайте.

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