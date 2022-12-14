Ранок буде добрим: запікаємо яєчню з овочами на сніданок
14 грудня 2022, 21:05Читать новость на русском
Джерело:burczymiwbrzuchu
Смачний сніданок – запорука вдалого та ефективного дня. Яєчня є доволі буденною справою, але ніщо не заважає трішки вдосконалити звичний рецепт.
Яєчня є обов'язковим компонентом для великої кількості варіацій сніданків. На перший погляд, яйця не виглядають особливим інгредієнтом, але якщо користуватися оригінальними рецептами, то кожного разу вони смакуватимуть по-новому.
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Рецепт запеченої яєчні з помідорами та фетою
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Швидкий та смачний сніданок / Фото Smaker
Інгредієнти:
- 6 яєць;
- 3 помідори;
- 50 грамів фети;
- консервована кукурудза – 50 грамів;
- ложка олії;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Форму збризкуємо олією. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Помідори нарізаємо скибочками та розкладаємо у формі.
- Потім розбиваємо яйця, солимо їх та перчимо.
- Зверху прикрашаємо кукурудзою, потім викладаємо фету. За бажанням можна додати й інші інгредієнти, які вам до смаку.
- Запікаємо приблизно 12 хвилин до готовності яєць, час можна регулювати відповідно до своїх побажань щодо того, якими повинні бути яйця.
Смачного!