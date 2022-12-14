Ранок буде добрим: запікаємо яєчню з овочами на сніданок

14 грудня 2022, 21:05
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Джерело:

burczymiwbrzuchu

Смачний сніданок – запорука вдалого та ефективного дня. Яєчня є доволі буденною справою, але ніщо не заважає трішки вдосконалити звичний рецепт.

Яєчня є обов'язковим компонентом для великої кількості варіацій сніданків. На перший погляд, яйця не виглядають особливим інгредієнтом, але якщо користуватися оригінальними рецептами, то кожного разу вони смакуватимуть по-новому.

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Рецепт запеченої яєчні з помідорами та фетою

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Швидкий та смачний сніданок / Фото Smaker

Інгредієнти:

  • 6 яєць;
  • 3 помідори;
  • 50 грамів фети;
  • консервована кукурудза – 50 грамів;
  • ложка олії;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Форму збризкуємо олією. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  2. Помідори нарізаємо скибочками та розкладаємо у формі.
  3. Потім розбиваємо яйця, солимо їх та перчимо.
  4. Зверху прикрашаємо кукурудзою, потім викладаємо фету. За бажанням можна додати й інші інгредієнти, які вам до смаку.
  5. Запікаємо приблизно 12 хвилин до готовності яєць, час можна регулювати відповідно до своїх побажань щодо того, якими повинні бути яйця.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська