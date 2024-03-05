Ніжність та аромат: готуємо медові ребра – цей трюк змінить смак страви

5 березня 2024, 01:02
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Джерело:

Beszamel

Соковиті реберця, запечені в меду з гірчицею, такі смачні, що пальчики оближеш. Їх приготування дуже просте, а весь секрет – в маринуванні.

Свинячі реберця відомі своїм особливим смаком. М'ясо виходить соковитим та ніжним. Це чудовий варіант для застілля з друзями. У вас точно попросять рецепт!

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Рецепт свинячих ребер у медовому соусі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Дуже смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 кілограми свинячих ребер;
– 4 столові ложки гірчиці;
– 4 столові ложки меду;
– 4 столові ложки соєвого соусу.

Приготування:

  1. Змішайте гірчицю з медом і соєвим соусом.
  2. Ребра наріжте на шматочки.
  3. Залийте медово-гірчичним маринадом і поставте в холодильник на 6 – 8 годин.
  4. Замариновані ребра помістіть в розігріту до 180°C духовку і випікайте приблизно 1 годину.

Як обрати свинні ребра

Найкращий варіант – свинячі ребра з рівною товщиною м'яса та з невеликою кількістю жиру для запікання.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська