Ніжність та аромат: готуємо медові ребра – цей трюк змінить смак страви
5 березня 2024, 01:02Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Соковиті реберця, запечені в меду з гірчицею, такі смачні, що пальчики оближеш. Їх приготування дуже просте, а весь секрет – в маринуванні.
Свинячі реберця відомі своїм особливим смаком. М'ясо виходить соковитим та ніжним. Це чудовий варіант для застілля з друзями. У вас точно попросять рецепт!
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Рецепт свинячих ребер у медовому соусі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 кілограми свинячих ребер;
– 4 столові ложки гірчиці;
– 4 столові ложки меду;
– 4 столові ложки соєвого соусу.
Приготування:
- Змішайте гірчицю з медом і соєвим соусом.
- Ребра наріжте на шматочки.
- Залийте медово-гірчичним маринадом і поставте в холодильник на 6 – 8 годин.
- Замариновані ребра помістіть в розігріту до 180°C духовку і випікайте приблизно 1 годину.
Як обрати свинні ребра
Найкращий варіант – свинячі ребра з рівною товщиною м'яса та з невеликою кількістю жиру для запікання.Незвична страва: як приготувати оладки з хека.