Ресторанна страва по-домашньому: чизбургер з курячими стегенцями від "пекельного" шефа

20:05

Відтепер соковитий чизбургер ви будете готувати не гірше, ніж у наймодніших ресторанах. Страва приготована вдома стане корисним перекусом для школярів або її можна взяти з собою на роботу. Тільки спакуйте чизбургер в харчовий контейнер, щоб сік не розтікся.