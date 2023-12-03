Ресторанні шедеври можна зробити і вдома: готуємо неймовірний Кордон блю
Джерело:Cucchiaio
Поєднання соковитого м'яса та тягучого сиру – це те, за що всі обожнюють Кордон блю. Зазвичай цю страву вважають візитівкою рестораторів, але ви цілком спроможні відтворити страву і в домашніх умовах.
Історія Кордон блю тягнеться ще з 16 століття, а готувати страву довіряли лише найкращим кухарям. Втім, рецепт страви не такий складний, як здається, і для її приготування терпіння потрібно значно більше, аніж кулінарних навичок.
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Рецепт Кордон блю
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– тонкі скибочки курячого філе – 8;
– скибочки вареної шинки – 4;
– 8 скибочок сиру (часто використовують проволоне або сулугуні);
– яйця – 2;
– панірувальні сухарі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- На 4 скибочки філе покладіть по скибочці шинки та сиру. Потім зверху викладіть філе, яке залишилося.
- Тепер міцно тримаємо м'ясо, вмокаємо його у збите яйце, потім – у панірувальні сухарі. Для кращого ефекту процес можна повторити двічі.
- Смажити потрібно у великій кількості олії, але не на найвищій температурі, аби м'ясо всередині добре приготувалося.
- Викладіть Кордон блю на паперові рушники, аби забрати зайвий жир.
- Подавайте страву з салатом або улюбленим гарніром.
Смачного!