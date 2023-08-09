Одної банки буде мало: рецепт домашньої аджики на зиму
9 серпня 2023, 20:37Читать новость на русском
Які популярні закрутки ви знаєте? Ми обожнюємо аджику, адже вона не тільки ароматна і пікантна, а ще ідеально підходить до м'яса.
24 канал підготував рецепт аджики, яка точно вийде. Спробуйте заготувати її на зиму та насолоджуйтеся відмінним смаком впродовж холодних місяців.
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Також смачно просто намазати її на бутерброд чи додати до макаронів.
Рецепт аджики
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 2 кілограми помідорів;
– 7 солодких перців;
– 5 перчиків чилі;
– кінза, петрушка;
– 1 склянка олії;
– 2 ложки цукру;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
– 1 чайна ложка коріандру;
– сіль.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі, очистіть від насіння та плодоніжок.
- Помідори розріжте на четвертинки.
- Наріжте часник дрібним кубиком, а зелень насічіть ножем.
- Подрібніть овочі блендером або м'ясорубкою в пюре.
- У великій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте овочеву суміш без часнику та зелені.
- Доведіть овочеву масу до кипіння на маленькому вогні, не забувайте помішувати її ложкою.
- Додайте часник, спеції та зелень, перемішайте та варіть ще 10 хвилин.
- Розлийте аджику в стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
- Переверніть заготовки верх дном та накрийте рушником. Залишіть їх охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Готову аджику зберігайте в прохолодному місці.
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