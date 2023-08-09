Одної банки буде мало: рецепт домашньої аджики на зиму

9 серпня 2023, 20:37
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Які популярні закрутки ви знаєте? Ми обожнюємо аджику, адже вона не тільки ароматна і пікантна, а ще ідеально підходить до м'яса.

24 канал підготував рецепт аджики, яка точно вийде. Спробуйте заготувати її на зиму та насолоджуйтеся відмінним смаком впродовж холодних місяців.

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Також смачно просто намазати її на бутерброд чи додати до макаронів.

Рецепт аджики

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 7 солодких перців;
– 5 перчиків чилі;
– кінза, петрушка;
– 1 склянка олії;
– 2 ложки цукру;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
– 1 чайна ложка коріандру;
– сіль.

Приготування:

  • Ретельно помийте овочі, очистіть від насіння та плодоніжок.
  • Помідори розріжте на четвертинки.
  • Наріжте часник дрібним кубиком, а зелень насічіть ножем.
  • Подрібніть овочі блендером або м'ясорубкою в пюре.
  • У великій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте овочеву суміш без часнику та зелені.
  • Доведіть овочеву масу до кипіння на маленькому вогні, не забувайте помішувати її ложкою.
  • Додайте часник, спеції та зелень, перемішайте та варіть ще 10 хвилин.
  • Розлийте аджику в стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
  • Переверніть заготовки верх дном та накрийте рушником. Залишіть їх охолоджуватися при кімнатній температурі.
  • Готову аджику зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак