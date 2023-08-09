Легкий, швидкий та дуже смачний рецепт кабачкового рулету зможе повторити кожен. Його можна подавати як окрему холодну закуску до столу, або до м'ясних чи рибних страв.
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Наріжте готовий рулет порційними шматочками та насолоджуйтеся всією родиною.
Рецепт кабачкового рулету без майонезу
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- Натираємо очищений кабачок на тертку та солимо. Віджимаємо зайвий сік.
- З'єднуємо для кабачкового тіста яйця, сметану, борошно та сам кабачок. Перемішуємо зі спеціями та викладаємо на деко вкрите килимком для випікання.
- Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 30 – 35 хвилин до готовності.
- Для начинки змішуємо натерті плавлені сирочки, вичавлений часник, крем-сир, сметану та спеції.
- Нарізаємо тонкими скибками помідор.
- Охолоджуємо кабачковий корж та змащуємо його начинкою, викладаємо помідори.
- Обережно загортаємо все в рулет та додатково в шар харчової плівки. Відправляємо кабачковий рулет в холодильник для стабілізації.
- Нарізаємо шматочками та подаємо до столу.
Смачного!