Легкий, швидкий та дуже смачний рецепт кабачкового рулету зможе повторити кожен. Його можна подавати як окрему холодну закуску до столу, або до м'ясних чи рибних страв.

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Наріжте готовий рулет порційними шматочками та насолоджуйтеся всією родиною.

Рецепт кабачкового рулету без майонезу

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 600 грамів кабачка;

– 3 яйця;

– сіль, перець та улюблені спеції

– 30 грамів сметани

– 90 грамів борошна.

Для начинки:

– 3 штуки плавлених сирків;

– 100 грамів крем-сиру;

– 60 грамів сметани;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– сіль, перець та улюблені спеції;

– 1 помідор.

Приготування:

Натираємо очищений кабачок на тертку та солимо. Віджимаємо зайвий сік.

З'єднуємо для кабачкового тіста яйця, сметану, борошно та сам кабачок. Перемішуємо зі спеціями та викладаємо на деко вкрите килимком для випікання.

Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 30 – 35 хвилин до готовності.

Для начинки змішуємо натерті плавлені сирочки, вичавлений часник, крем-сир, сметану та спеції.

Нарізаємо тонкими скибками помідор.

Охолоджуємо кабачковий корж та змащуємо його начинкою, викладаємо помідори.

Обережно загортаємо все в рулет та додатково в шар харчової плівки. Відправляємо кабачковий рулет в холодильник для стабілізації.

Нарізаємо шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

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