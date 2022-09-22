Для затишного осіннього вечора: рецепт глінтвейну з червоного вина

22 вересня 2022 , 13:33
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Вечори стають все холоднішими, похмурими та щоб додати в них нотку затишку й тепла, пропонуємо приготувати ароматний та гарячий глінтвейн.

Ароматний, зігріваючий і дуже смачний алкогольний напій з червоного вина – глінтвейн стане справжньою знахідкою для холодного осіннього чи зимового вечора. 

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Якщо ви не вживаєте алкоголю, або хочете зробити глінтвейн для дітей – замініть вино на виноградний сік. Такий напій теж смачний, ароматний і зігріваючий.

Рецепт глінтвейну

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 літр червоного напівсолодкого вина;
 – 1 апельсин;
 – половина лимона;
 – 1 яблуко;
 – 3 столові ложки цукру;
 – 1 столова ложка меду;
 – 1 паличка кориці;
 – половина чайної ложки меленої кориці;
 – 7 бутонів гвоздики;
 – 1 бадьян;
 – мускатний горіх на кінчику ножа;
 – 1/3 чайної ложки імбиру;
 – 5 штук кардамону.

Приготування:

  • У каструлі з товстим дном розтопіть мед та цукор, додайте шкірку апельсина та нарізані довільними шматками яблука. Вичавіть сік з цитрусових та додайте всі перелічені спеції.
  • Доведіть все до парування, як тільки маса закипить – влийте вино.
  • Прогрійте глінтвейн на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Як тільки напій почне закипати – вимикайте вогонь та зніміть його з плити.
  • Дайте глінтвейну трішки настоятися та подавайте до столу гарячим.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак