Для затишного осіннього вечора: рецепт глінтвейну з червоного вина

Вечори стають все холоднішими, похмурими та щоб додати в них нотку затишку й тепла, пропонуємо приготувати ароматний та гарячий глінтвейн.

Ароматний, зігріваючий і дуже смачний алкогольний напій з червоного вина – глінтвейн стане справжньою знахідкою для холодного осіннього чи зимового вечора.

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Якщо ви не вживаєте алкоголю, або хочете зробити глінтвейн для дітей – замініть вино на виноградний сік. Такий напій теж смачний, ароматний і зігріваючий.

Рецепт глінтвейну

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

– 1 літр червоного напівсолодкого вина;– 1 апельсин;– половина лимона;– 1 яблуко;– 3 столові ложки цукру;– 1 столова ложка меду;– 1 паличка кориці;– половина чайної ложки меленої кориці;– 7 бутонів гвоздики;– 1 бадьян;– мускатний горіх на кінчику ножа;– 1/3 чайної ложки імбиру;– 5 штук кардамону.

Приготування:

У каструлі з товстим дном розтопіть мед та цукор, додайте шкірку апельсина та нарізані довільними шматками яблука. Вичавіть сік з цитрусових та додайте всі перелічені спеції.

Доведіть все до парування, як тільки маса закипить – влийте вино.

Прогрійте глінтвейн на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Як тільки напій почне закипати – вимикайте вогонь та зніміть його з плити.

Дайте глінтвейну трішки настоятися та подавайте до столу гарячим.

Смачного!