Як приготувати американські бублики: простий рецепт

Ми приготували для вас рецепт смачних булочок, які ви можете приготувати для своїх рідних. Вони будуть у захваті. Запишіть собі рецепт.

Бейгель – популярні булочки у США. Їх готують вручну у формі кільця з дріжджового пшеничного тіста, які спочатку швидко обварюють в окропі, а потім запікають.

Бублики розрізають навпіл, додають різноманітні начинки – м'який сир, арахісову пасту або копчену рибу.

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У Відні з'явилась традиція випікання круглих рогаликів у печі на честь перемоги Яна Собеського над турками 1683 року.

Вперше бейгель згадується в збірнику правил єврейської громади у Кракові 1696 року. У перекладі з їдиш означає "коло".

Сьогодні булочка є популярною не тільки в Європі, але й в Америці, зокрема, в Нью-Йорку та Монреалі.

Рецепт бубликів

– 250 грамів борошна;– 120 мілілітрів води;– 30 мілілітрів оливкової олії;– 1 яйце;– 7 грамів дріжджів;– сіль;– 50 грамів цукру;– 1 столова ложка меду чи цукру;– 2 літри води.– 1 яйце;– 20 мілілітрів молока;– 25 грамів кунжуту;– 25 грамів маку.

Бублики/ Фото Unsplash