Як приготувати американські бублики: простий рецепт

Ми приготували для вас рецепт смачних булочок, які ви можете приготувати для своїх рідних. Вони будуть у захваті. Запишіть собі рецепт.
Бейгель – популярні булочки у США. Їх готують вручну у формі кільця з дріжджового пшеничного тіста, які спочатку швидко обварюють в окропі, а потім запікають.
Бублики розрізають навпіл, додають різноманітні начинки – м'який сир, арахісову пасту або копчену рибу.
Читайте також Рецепт іспанських чурос із заварного тіста від шеф-кухаря Володимира Ярославського
У Відні з'явилась традиція випікання круглих рогаликів у печі на честь перемоги Яна Собеського над турками 1683 року.
Вперше бейгель згадується в збірнику правил єврейської громади у Кракові 1696 року. У перекладі з їдиш означає "коло".
Сьогодні булочка є популярною не тільки в Європі, але й в Америці, зокрема, в Нью-Йорку та Монреалі.
Рецепт бубликів
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 120 мілілітрів води;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 1 яйце;
– 7 грамів дріжджів;
– сіль;
– 50 грамів цукру;
– 1 столова ложка меду чи цукру;
– 2 літри води.
Для прикрашання:
– 1 яйце;
– 20 мілілітрів молока;
– 25 грамів кунжуту;
– 25 грамів маку.
Бублики/ Фото Unsplash
- У миску з теплою водою додайте цукор, дріжджі, залиште на 15-20 хвилин.
- Окремо у мисці збийте яйце, додайте оливкову олію, перемішайте.
- У глибокій мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте цукор, перемішайте, додайте яйце з оливковою олією, дріжджі, перемішайте, замісіть тісто.
- У миску додайте оливкову олію, викладіть тісто, накрийте рушником або харчовою плівкою, залиште при кімнатній температурі на одну годину. Тісто має збільшитись вдвічі.
- Деко вистеліть пергаментом.
- Тісто розкатайте у довгу смужку, розділіть на 6 частин.
- Кожну частину розкатайте у смужку, сформуйте бублик, викладіть на деко, накрийте вологим рушником, залиште на 10-15 хвилин.
- На вогонь поставте каструлю з водою, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, додайте мед, перемішайте. Вода не повинна сильно кипіти. Викладіть бублики у воду, варіть протягом 3 хвилин з двох сторін. Витягніть бублики.
- У мисці збийте яйце з молоком.
- Викладіть на деко бублики, змастіть яйцем з молоком, посипте кунжутом або маком.
- Розігрійте духовку до температури 220 градусів, відправте випікатись протягом 25-30 хвилин до рум'яної скоринки.
- Викладіть на тарілку. Смачного!