Їжа нескорених: рецепт балаклійських оладок
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом справжніх балаклійських оладок, які стали справжнім символом їхньої незламності.
Окрім рецепта, Євген Клопотенко розповів й історію балаклійських оладок. Якщо ви ще її не чули, ми радо поділимося нею словами автора.
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"Коли українські військові звільнили Балаклію, люди виходили їх зустрічати з обіймами і пригощати їжею, яку мали. Пані Наталя, що запропонувала військовим оладки, розчулила тоді всю Україну. Люди, які були в окупації, гуртувалися і мали готувати собі їжу на вогнищі, готові поділитися останнім, бо українці. І це прекрасно", – розповів шеф-кухар.
Сам Євген вирішив особисто розпитати пані Наталю про рецепт тих оладок. Він подзвонив жінці та готував їх під пильним керівництвом жінки.
Я поспілкувався з пані Наталею телефоном, щоб випитати саме той автентичний рецепт її оладок. Вона телефоном розповідала, а я готував. Вийшло дуже тепло і смачно,
– додав Євген.
Рецепт балаклійських оладок
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 500 мілілітрів кефіру;
– 1 – 1,5 чайних ложок соди;
– 320 грамів борошна;
– 1 столова ложка олії;
– 2 столові ложки цукру;
– сіль.
Приготування:
- Прогрійте кефір та додайте соду з цукром. Коли з'являться бульбашки – влийте олію та всипте заздалегідь просіяне борошно.
- Замісіть тісто (консистенція густої сметани). Відставте його на 15 хвилин.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажуйте оладки з обох сторін до готовності.
- Подавайте оладки зі сметаною, домашнім варенням або згущеним молоком.
Смачного!