Не викидайте перестиглі банани: рецепт хліба в духовці

Частенько буває так, що ми забуваємо про банани, які придбали напередодні.. Але ж не викидати їх коли вони вже перестиглі?! Ми пропонуємо приготувати з них хліб.

Банановий хліб – це проста та смачна домашня випічка. Її можна прирівняти до кексу, адже вона солодка. Взимку такий хліб стане чудовим варіантом до сніданку чи перекусу.

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Для бананового хліба чудово підходять перестиглі фрукти, адже чим м’якше вони будуть – тим смачніше буде випічка. Заморозьте ті банани, які вже скоро потрібно буде викинути, щоб в будь-який час приготувати домашній смаколик.

Рецепт бананового хліба

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 4 особи

Інгредієнти:– 3 банани та 1 для декору;– 200 грамів цукру;– 120 грамів вершкового масла;– 2 курячих яйця;– 250 грамів пшеничного борошна;– 1 чайна ложка соди;– 100 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

Розм'якшене вершкове масло збиваємо з цукром за допомогою міксера. Додаємо яйця і знову збиваємо.

Слідом додаємо подрібнені банани, якщо вони заморожені – заздалегідь дістаньте їх з морозилки.

Всипаємо просіяне борошно з содою, частину шоколаду. Іншу частину залишаємо для того, щоб посипати зверху бананових хліб.

Готове однорідне тісто виливаємо в підготовлену форму (заздалегідь змащену маслом і присипану борошном).

Випікаємо при 180 градусах близько години. Кекс має залишитись досить вологим.

Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути і вже тільки тоді дістаємо з форми.

Смачного!