Не викидайте перестиглі банани: рецепт хліба в духовці

16 листопада 2022 , 11:17
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Частенько буває так, що ми забуваємо про банани, які придбали напередодні.. Але ж не викидати їх коли вони вже перестиглі?! Ми пропонуємо приготувати з них хліб.

Банановий хліб – це проста та смачна домашня випічка. Її можна прирівняти до кексу, адже вона солодка. Взимку такий хліб стане чудовим варіантом до сніданку чи перекусу.

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Для бананового хліба чудово підходять перестиглі фрукти, адже чим м’якше вони будуть – тим смачніше буде випічка. Заморозьте ті банани, які вже скоро потрібно буде викинути, щоб в будь-який час приготувати домашній смаколик.

Рецепт бананового хліба

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 4 особи
Інгредієнти:
 – 3 банани та 1 для декору;
 – 200 грамів цукру;
 – 120 грамів вершкового масла;
 – 2 курячих яйця;
 – 250 грамів пшеничного борошна;
 – 1 чайна ложка соди;
 – 100 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

  • Розм'якшене вершкове масло збиваємо з цукром за допомогою міксера. Додаємо яйця і знову збиваємо.
  • Слідом додаємо подрібнені банани, якщо вони заморожені – заздалегідь дістаньте їх з морозилки.
  • Всипаємо просіяне борошно з содою, частину шоколаду. Іншу частину залишаємо для того, щоб посипати зверху бананових хліб.
  • Готове однорідне тісто виливаємо в підготовлену форму (заздалегідь змащену маслом і присипану борошном).
  • Випікаємо при 180 градусах близько години. Кекс має залишитись досить вологим.
  • Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути і вже тільки тоді дістаємо з форми.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак