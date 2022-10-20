Не просто деруни: готуємо бандуряники з грибами в горщику

20 жовтня 2022 , 12:52
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Давня українська кухня багата на різноманітні страви з картоплі, які, на жаль, зараз забуті. До них відносять і лемківські бандуряники. Їх зазвичай запікали в печі в соусі з грибами або травами.

Бандуряники – традиційна страва старовинної української кухні. Якщо говорити сучасними словами – це деруни з картоплі, але етнографічна група українців лемки у своєму діалекті називала картоплю саме бандура — звідси й назва страви.

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Раніше цю страву з картоплі запікали у печі в горщиках, але зараз нам вистачить духовки та глибокої жаростійкої форми. Щоб бандуряники й справді були особливими, обов'язково приготуйте їх з грибною підливою та щедро посипте твердим сиром.

Рецепт бандуряників в горщику

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів картоплі;
 – 2 ріпчасті цибулі;
 – 1 сире куряче яйце;
 – 3 столові ложки пшеничного борошна;
 – 250 грамів грибів;
 – 150 грамів сметани;
 – 2 зубчики часнику;
 – 100 грамів твердого сиру;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – улюблена зелень для подачі.

Приготування:

  • Одну цибулю та картоплю натріть на тертці. Частину картоплі бажано терти на дрібній тертці та частину на більш крупній — для різної фракції. Додаємо яйце та пшеничне борошно, трішки солі, чорного меленого перцю.
  • Формуємо деруни та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.


Бандуряники / Фото з особистого архіву Валі Саєнко

  • Готові бандуряники (деруни) складаємо в посуд, в якому можна запікати.
  • Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями і смажимо на тій самій сковорідці.
  • Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3 – 4 хвилини додаємо вичавлений часник, солимо та перчимо. Смажимо до рум'яності.
  • Наприкінці додаємо сметану і трішки (100 грамів) води. Через хвилину знімаємо з вогню.
  • Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, натираємо сиром і запікаємо 10 – 15 хвилин в духовці при 180 градусах.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак