Не просто деруни: готуємо бандуряники з грибами в горщику

Давня українська кухня багата на різноманітні страви з картоплі, які, на жаль, зараз забуті. До них відносять і лемківські бандуряники. Їх зазвичай запікали в печі в соусі з грибами або травами.

Бандуряники – традиційна страва старовинної української кухні. Якщо говорити сучасними словами – це деруни з картоплі, але етнографічна група українців лемки у своєму діалекті називала картоплю саме бандура — звідси й назва страви.

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Раніше цю страву з картоплі запікали у печі в горщиках, але зараз нам вистачить духовки та глибокої жаростійкої форми. Щоб бандуряники й справді були особливими, обов'язково приготуйте їх з грибною підливою та щедро посипте твердим сиром.

Рецепт бандуряників в горщику

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 500 грамів картоплі;– 2 ріпчасті цибулі;– 1 сире куряче яйце;– 3 столові ложки пшеничного борошна;– 250 грамів грибів;– 150 грамів сметани;– 2 зубчики часнику;– 100 грамів твердого сиру;– сіль;– чорний мелений перець;– улюблена зелень для подачі.

Приготування:

Одну цибулю та картоплю натріть на тертці. Частину картоплі бажано терти на дрібній тертці та частину на більш крупній — для різної фракції. Додаємо яйце та пшеничне борошно, трішки солі, чорного меленого перцю.

Формуємо деруни та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.



Бандуряники / Фото з особистого архіву Валі Саєнко

Готові бандуряники (деруни) складаємо в посуд, в якому можна запікати.

Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями і смажимо на тій самій сковорідці.

Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3 – 4 хвилини додаємо вичавлений часник, солимо та перчимо. Смажимо до рум'яності.

Наприкінці додаємо сметану і трішки (100 грамів) води. Через хвилину знімаємо з вогню.

Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, натираємо сиром і запікаємо 10 – 15 хвилин в духовці при 180 градусах.

Смачного!