Не просто деруни: готуємо бандуряники з грибами в горщику
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Давня українська кухня багата на різноманітні страви з картоплі, які, на жаль, зараз забуті. До них відносять і лемківські бандуряники. Їх зазвичай запікали в печі в соусі з грибами або травами.
Бандуряники – традиційна страва старовинної української кухні. Якщо говорити сучасними словами – це деруни з картоплі, але етнографічна група українців лемки у своєму діалекті називала картоплю саме бандура — звідси й назва страви.
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Раніше цю страву з картоплі запікали у печі в горщиках, але зараз нам вистачить духовки та глибокої жаростійкої форми. Щоб бандуряники й справді були особливими, обов'язково приготуйте їх з грибною підливою та щедро посипте твердим сиром.
Рецепт бандуряників в горщику
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів картоплі;
– 2 ріпчасті цибулі;
– 1 сире куряче яйце;
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 250 грамів грибів;
– 150 грамів сметани;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– улюблена зелень для подачі.
Приготування:
- Одну цибулю та картоплю натріть на тертці. Частину картоплі бажано терти на дрібній тертці та частину на більш крупній — для різної фракції. Додаємо яйце та пшеничне борошно, трішки солі, чорного меленого перцю.
- Формуємо деруни та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.
Бандуряники / Фото з особистого архіву Валі Саєнко
- Готові бандуряники (деруни) складаємо в посуд, в якому можна запікати.
- Для соусу гриби нарізаємо (якщо використовуємо гливи, то нариваємо), другу цибулину нарізаємо півкільцями і смажимо на тій самій сковорідці.
- Спочатку цибулю 2 хвилинки, а потім додаємо гриби. Через 3 – 4 хвилини додаємо вичавлений часник, солимо та перчимо. Смажимо до рум'яності.
- Наприкінці додаємо сметану і трішки (100 грамів) води. Через хвилину знімаємо з вогню.
- Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, натираємо сиром і запікаємо 10 – 15 хвилин в духовці при 180 градусах.
Смачного!