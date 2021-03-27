Протеїновий батончик з вівсянки та журавлини: рецепт на кожен день

Вівсяні батончики не тільки смачні та зручні у споживанні, а ще й корисні. Приготуйте їх вдома та завжди беріть з собою в дорогу.

Вівсяні батончики швидкі у приготуванні, їх легко брати з собою у подорожі, давати діткам в школу або на тренування.

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На приготування вівсяних батончиків вам потрібно мінімум часу та звичайні інгредієнти, які точно є на кухні будь-якої господині.

Щоб зробити батончик більш спортивним та ситним – додайте до нього кілька ложок сухого протеїну.

Рецепт вівсяного батончика

Ретельно змішайте арахісове масло та мед, злегка прогрійте інгредієнти на водяній бані. Змішайте в глибокій мисці горіхи, родзинки, журавлину та вівсяні пластівці. Додайте арахісове масло та мед – перемішайте. Викладіть суміш у деко вкрите пергаментом, розрівняйте силіконовою лопаткою. Відправте деко з заготовкою на батончики до холодильника на кілька годин. Наріжте суміш на батончики та обгорніть у пергамент для випікання. Смачного!

– 2 ст. л арахісової пасти;– 1 ст. л волоських горіхів;– 1 ст. л родзинок;– 1 ст. л журавлини;– 2 ст . л протеїну;– 1 ст. л меду;– 4 – 5 ст. л вівсяних пластівців.