Страва за лічені хвилини: рецепт баклажанів на сковорідці

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом смаженого баклажану світ-чилі, який ви за лічені хвилини зможете приготувати на газовій плиті.

Щоб здивувати рідних смачною овочевою стравою, вам потрібно всього кілька інгредієнтів та сковорідка. Цей рецепт особливо актуальний зараз, коли бракує часу на кулінарію: всього за 30 хвилин на вашому столі будуть смачні баклажани.

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Крім цього, вони чудово поєднаються з будь-яким м'ясом чи рибою, або їх можна їсти на брускетах як закуску.

Рецепт баклажанів солодкий чилі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 2 баклажани;– суміш кукурудзяного крохмалю та борошна (50/50);– олія для обсмажування;– солодкий перець;– зелень кінзи;– сіль;– соус солодкий чилі.

Приготування:

Баклажани очистіть від шкірки, наріжте довгими смужками і посоліть. Дайте їм постояти пів годинки, щоб виділилася гіркота. Вичавіть з них зайву вологу.

Смужки баклажана посипте з обох боків сумішшю борошна та крохмалю.

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні та обсмажте баклажани. Готові овочі перекладіть на папір, щоб видалити зайвий жир.

На сковорідку вилийте соус солодкий чилі, додайте кілька ложок води, баклажани, соєвий соус, порізаний болгарський перець та доведіть до кипіння. Готуйте ще кілька хвилин.

Смачного!