Досить готувати шарлотку: готуємо яблучний блонді від Ектора

Яблука зараз в сезоні, а це означає, що настав час для випікання домашніх пирогів та інших солодких страв. Цей рецепт стане вашим улюбленим і ви забудете просто буденну шарлотку.

Не шарлотка, і не брауні, але солодкий десерт з яблуками. Що це? Правильно, це блонди з яблуками та корицею.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом американської випічки блонди – blondies. На смак вона дуже схожа до снікерса, якщо готувати її з горішками, але сьогодні кулінар пропонує спробувати її з сезонними яблуками.

Рецепт блонди з яблуками та корицею

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

– 2 яблука;– 20 грамів коричневого цукру;– 1 чайна ложка кориці.– 80 грамів м’якого вершкового масла;_ 80 грамів коричневого цукру;– 50 грамів білого цукру;– 1 куряче яйце;– 1 чайна ложка ванільного екстракту;– 105 грамів пшеничного борошна.– 15 грамів цукру;– 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Очищені яблука наріжте кубиками. Змішайте з цукром та корицею.

Для тіста змішайте в мисці м'яке вершкове масло, два види цукру та яйце. Влийте екстракт ванілі, додайте борошно та вимішайте все ложкою.

Додайте до тіста яблука та ще раз перемішайте.

Викладіть тісто у форму для випікання та розрівняйте його лопаткою. Додатково посипте його зверху цукром та корицею.

Відправте блонді випікатися в духовку на 40 – 45 хвилин.

Готовий десерт трішки охолодіть, наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Смачного!