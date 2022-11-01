Досить готувати шарлотку: готуємо яблучний блонді від Ектора
1 листопада 2022 , 09:53Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Яблука зараз в сезоні, а це означає, що настав час для випікання домашніх пирогів та інших солодких страв. Цей рецепт стане вашим улюбленим і ви забудете просто буденну шарлотку.
Не шарлотка, і не брауні, але солодкий десерт з яблуками. Що це? Правильно, це блонди з яблуками та корицею.
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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом американської випічки блонди – blondies. На смак вона дуже схожа до снікерса, якщо готувати її з горішками, але сьогодні кулінар пропонує спробувати її з сезонними яблуками.
Рецепт блонди з яблуками та корицею
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 2 яблука;
– 20 грамів коричневого цукру;
– 1 чайна ложка кориці.
Для тіста:
– 80 грамів м’якого вершкового масла;
_ 80 грамів коричневого цукру;
– 50 грамів білого цукру;
– 1 куряче яйце;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 105 грамів пшеничного борошна.
Додатково:
– 15 грамів цукру;
– 1 чайна ложка кориці.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Очищені яблука наріжте кубиками. Змішайте з цукром та корицею.
- Для тіста змішайте в мисці м'яке вершкове масло, два види цукру та яйце. Влийте екстракт ванілі, додайте борошно та вимішайте все ложкою.
- Додайте до тіста яблука та ще раз перемішайте.
- Викладіть тісто у форму для випікання та розрівняйте його лопаткою. Додатково посипте його зверху цукром та корицею.
- Відправте блонді випікатися в духовку на 40 – 45 хвилин.
- Готовий десерт трішки охолодіть, наріжте порційними шматками та подавайте до столу.
Смачного!