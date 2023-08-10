Відкрив, налив і готово: як приготувати борщову заправку
10 серпня 2023, 11:50Читать новость на русском
Джерело:Фермерство
З борщовою заправкою готувати вдвічі швидше, легше та зручніше. Вам потрібно тільки відкрити та перелити вміст до каструлі. А як приготувати таку помічну заготовку – ми вас навчимо.
Овочева заправка для борщу відмінний варіант для зимової заготовки. Така закрутка полегшить приготування улюбленої страви у будь-який день.
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Цей рецепт також зручний тим, що тут немає ні оцту, ні лимонної кислоти, тільки одні овочі, сіль і олія.
Рецепт овочевої заправки для борщу
- Час: 2 години
- Порції: 6
– 500 грамів солодкого перцю;
– 4 кілограми помідорів;
– 1 кілограм ріпчастої цибулі;
– 1 кілограм моркви;
– 1 кілограм буряка;
– 300 грамів рафінованої олії;
– 3 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Пропускаємо помідори через м’ясорубку, далі цю масу переливаємо у велику каструлю, ставимо на вогонь і чекаємо, коли вона почне закипати.
- На крупній тертці натираємо буряк і моркву.
- До киплячих помідорів додаємо сіль і масло, перемішуємо. Чекаємо, коли закипить, і додаємо туди моркву і буряк. Знову добре перемішуємо.
- Після закипання закриваємо кришкою і кип’ятимо 10 хвилин.
- Нарізаємо перець і цибулю дрібними шматочками, засипаємо їх в каструлю, знову добре перемішуємо. Додаємо ложку цукру, щоб смак овочів краще розкрився. Чекаємо, коли овочева маса закипить, і з цього моменту тушкуємо 30 хвилин.
- Зменшуємо вогонь до повільного, щоб заправка потихеньку кипіла, і її в гарячому вигляді розкладаємо по стерилізованих баночках. Закриваємо прокип’яченими кришками.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашню аджику за нашим рецептом.