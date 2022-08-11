Борщ від Ектора Хіменеса-Браво: авторський рецепт з качиною ніжкою і чорносливом

11 серпня 2022 , 14:40
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Борщ на качиному бульйоні з чорносливом і нутом – авторська страва, рецептом якої поділився шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво.

Авторський борщ від канадського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво стане родзинкою на вашому святковому чи обідньому столі. Він особливий завдяки чорносливу, а картоплю у страві замінив нут.

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Традиційний борщ вартий усіх нагород у світі, але й цей варіант страви повинен спробувати кожен. Не бійтеся експериментувати, та ще й тоді, коли вам рекомендує незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф".

Рецепт авторського борщу з чорносливом, нутом та качиною ніжкою

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти для бульйону:
 – 1 качина ніжка;
 – 100 грамів чорносливу;
 – 1 зубчик часнику;
 – 4 горошини чорного перцю;
 – 1 лавровий лист.

Приготування:

  • Варимо бульйон: качині ніжки з чорносливом та спеціями заливаємо водою, ставимо на плиту, даємо закипіти. Зменште вогонь і варіть його ще 3 години. Чорнослив збалансує смак качки.
  • Після приготування бульйону приготування борщу займе максимум 25 хвилин.
Інгредієнти на борщ:
 – буряково-томатна заправка;
 – 150 грамів консервованого нуту;
 – 100 грамів капусти;
 – 1 маленький буряк;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – свіжа зелень.

Приготування:

  • Якщо у вас є сирий нут — замочіть його на ніч, а потім можна готувати, як консервований.
  • В бульйон додайте буряково-томатну заправку, туди ж нут, дрібно насічену капусту і ще трішки саме свіжого буряку. Варіть страву ще хвилин 20 – 25. Подавайте борщ до столу з дрібно нарізаною зеленню.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак