Борщ від Ектора Хіменеса-Браво: авторський рецепт з качиною ніжкою і чорносливом
11 серпня 2022 , 14:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Борщ на качиному бульйоні з чорносливом і нутом – авторська страва, рецептом якої поділився шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво.
Авторський борщ від канадського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво стане родзинкою на вашому святковому чи обідньому столі. Він особливий завдяки чорносливу, а картоплю у страві замінив нут.
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Традиційний борщ вартий усіх нагород у світі, але й цей варіант страви повинен спробувати кожен. Не бійтеся експериментувати, та ще й тоді, коли вам рекомендує незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф".
Рецепт авторського борщу з чорносливом, нутом та качиною ніжкою
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 1 качина ніжка;
– 100 грамів чорносливу;
– 1 зубчик часнику;
– 4 горошини чорного перцю;
– 1 лавровий лист.
Приготування:
- Варимо бульйон: качині ніжки з чорносливом та спеціями заливаємо водою, ставимо на плиту, даємо закипіти. Зменште вогонь і варіть його ще 3 години. Чорнослив збалансує смак качки.
- Після приготування бульйону приготування борщу займе максимум 25 хвилин.
– буряково-томатна заправка;
– 150 грамів консервованого нуту;
– 100 грамів капусти;
– 1 маленький буряк;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжа зелень.
Приготування:
- Якщо у вас є сирий нут — замочіть його на ніч, а потім можна готувати, як консервований.
- В бульйон додайте буряково-томатну заправку, туди ж нут, дрібно насічену капусту і ще трішки саме свіжого буряку. Варіть страву ще хвилин 20 – 25. Подавайте борщ до столу з дрібно нарізаною зеленню.
Смачного!