Рецепт борщу на реберцях від шеф-кухаря Володимира Ярославського
3 жовтня 2021 , 17:58Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Борщ – улюблена багатьма страва української кухні. Існує багато рецептів цієї страви, але сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом борщу від шеф-кухаря Володимира Ярославського.
Щоб приготувати борщ за рецептом Володимира Ярославського вам потрібні звичайні інгредієнти та трішки часу. Результат вас здивує, адже борщ виходить дуже смачним!
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Рецепт борщу
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 10 – 12
Володимир Ярославський / Фото зі сторінки кухаря
– 2 – 3 кг ребер;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 морква;
– чорний мелений перець.
Інгредієнти:
– 400 г буряка;
– 1 ст. л. яблучного оцту;
– 800 г томатів у власному соку;
– 350 г капусти;
– 75 г моркви;
– 100 г цибулі;
– 50 г стебла селери;
– 35 г болгарського перцю;
– 40 г часнику;
– 30 г сала.
Приготування:
- Для приготування бульйону відваріть овочі з ребрами в каструлі до готовності.
- Всі овочі для борщу наріжте тоненькою соломкою та підсмажте на олії по черзі: спочатку моркву, потім цибулю, стебло селери і болгарський перець.
Приготування борщу / Фото зі сторінки кухаря
- Окремо обсмажте буряк та перетріть томати через сито, або подрібніть блендером.
- Влийте до буряка оцет та додайте томати.
- До готового бульйону додати 1 столову ложку цукру, перець, лавровий лист та доведіть до кипіння.
- Додайте буряк з томатами, капусту, обсмажені овочі та перемішайте.
- Вичавіть часник, перемішайте його з нарізаним салом та додайте до борщу.
- Залишіть страву на 15 хвилин настоятися, далі додайте подрібнену улюблену зелень та подавайте борщ до столу. Смачного!