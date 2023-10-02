Магазинна ніколи не буде смачнішою – рецепт м'ясної закуски у фользі

Чекаєте в гості друзів чи родичів і не знаєте, що приготувати на закуску? У нас є відмінний варіант м'ясної закуски зі свинини, яка точно стане зіркою застілля.

Запечена соковита буженина, яка буде готовою менш як за годину стане справжнім відкриттям для вас та гостей. Домашня м'ясна закуска стане окрасою столу, а її аромат – нереальний.

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Буженину можна нарізати шматочками чи скибками, подати до м'ясної нарізки чи додати в салат. Викладіть буженину на бутерброди, або приготуйте закусочні канапе. Оригінально і смачно!

Рецепт буженини у фользі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

– 1,5 кілограма свинини;– 40 грамів діжонської гірчиці;– 1 лимон;– 30 грамів оливкової олії;– гілочки чебрецю;– сушені томати, часник, базилік;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Шматок свинини натираємо сіллю та перцем, обсмажуємо на розігрітій сковорідці до золотавої скоринки.

Викладаємо на сковорідку кружечки лимона, чебрець та зверху викладаємо м'ясо. Змащуємо свинину гірчицею та сухими спеціями.

Розігріваємо духовку до 175 градусів. Випікаємо буженину у фользі приблизно 50 хвилин.

Знімаємо фольгу та подаємо м'ясо гарячим, або охолоджуємо і нарізаємо скибками як холодну закуску.

Смачного!

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