Зміцнить імунітет та зігріє в холодну пору: готуємо чай з обліпихи

Якщо у вас є свіжа чи заморожена обліпиха, обов'язково приготуйте з неї чай. Цей гарячий напій не тільки зігріє вас холодними осінніми чи зимовими вечорами, а й надасть заряд бадьорості.

Обліпиховий чай – це не тільки смачний та гарячий напій, а щей справжня вітамінна бомба для нашого організму. Обов'язково приготуйте його з ложкою домашнього меду та скибкою імбиру.

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Такий напій впевнено можна назвати осіннім чи зимовим. Найкраще він смакує гарячим. Якщо говорити про його властивості – їх багато. Серед великого списку вітамінів, обліпиху не радять вживати у великій кількості тим, у кого нещодавно був розлад шлунку.

Для чаю обирайте різні ягоди обліпихи (великі і малі, яскравого забарвлення). Адже розмір плоду залежить від того, яким було дерево: хлопчиком чи дівчинкою. У поєднанні, напій вийде яскравішого забарвлення.

Рецепт обліпихового чаю

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 4 (1 літр)

– 2 – 2,5 столової ложки ягід обліпихи (свіжі чи розморожені);– 1 столова ложка меду;– 6 – 8 бутонів гвоздики;– дуже гаряча вода (від 80 градусів).

Приготування:

У чайнику-заварнику (скляному, чи керамічному) розтовчіть ягоди обліпихи, щоб вони пустили сік.

Додайте до них ложку меду, бутони гвоздики та залийте все гарячою водою. Перемішайте інгредієнти, щоб мед розчинився.

Закрийте все кришкою та залишіть напій настоятися на 5 – 7 хвилин.

Розлийте гарячий чай з обліпихи по склянках та подавайте до столу.

Смачного!

Щоб зберегти свіжі ягоди обліпихи протягом кількох місяців – розподіліть їх по харчових контейнерах та відправте в морозилку (попередньо промийте водою та просушіть).