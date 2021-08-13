Смачно, як у бабусі: чебуреки з курячим лівером – рецепт від "пекельного" шефа Алекса Якутова

13 серпня 2021 , 17:27
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Джерело:

Новий канал

Таких чебуреків ви точно ще не куштували! Шеф-кухар Алекс Якутов – суддя нового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі, запевняє, що ці чебуреки з лівером підкорять ваші смакові рецептори назавжди.

Чебуреки – улюблена страва багатьох українців, адже вона складається з соковитої м'ясної або сирної начинки та хрумкого золотистого тіста.

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Чебуреки можна готувати з яловичим, свинячим, курячим або баранячим фаршем. Також популярними начинками для чебуреків є сирна, солодка з вишнями або яблуками з корицею.

Головний ведучий реаліті-шоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов поділився рецептом смачних чебуреків з начинкою з курячої печінки та сердець. Шеф-кухар запевняє, що страва виходить не тільки смачною, а й ароматною і соковитою.

 Рецепт чебуреків з лівером

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Чебуреки / Фото Новий канал

Інгредієнти для начинки:
 – 200 г курячих сердець;
 – 200 г курячої печінки;
 – ½ ріпчастої цибулі;
 – 3 зубчики часнику;
 – 100 мл олії;
 – 1 ст. л. кінзи;
 – 1 ст. л. петрушки;
 – аджика на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно почистіть овочі від лушпиння. Цибулю та часник наріжте дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте нарізані овочі.
  2. Додайте печінку та серця, перемішайте та обсмажте.
  3. Подрібніть начинку в паштет за допомогою ножа, блендера або м'ясорубки.
  4. Додайте солі та перцю, перемішайте.
  5. Додайте до начинки подрібнену зелень та перемішайте. Охолодіть масу.

Тісто на чебуреки

Інгредієнти для тіста:
 – 3 склянки борошна;
 – 1 склянка води;
 – 1 – 2 ч. л. солі;
 – 100 мл олії.

Приготування:

  1. Пересипте в миску борошно та влийте 1/3 води. Посоліть та поперчіть і перемішайте. 
  2. Замісіть в'язке тісто.
  3. Розігрійте сковорідку з олією до 200 градусів. Влийте її до тіста та продовжуйте замішувати його ложкою.
  4. Влийте до тіста решту води та вимісіть його до однорідної консистенції.
  5. Сформуйте з тіста кулю, загорніть її в шар харчової плівки та відправте в холодильник охолоджуватися на 40 хвилин.
  6. Вийміть тісто з холодильника, розділіть його на кульки та розкачайте.
  7. Покладіть в центр розкачаного тіста начинку та защипніть краї. Сформуйте чебурек спеціальним ножем.
  8. Обсмажте чебуреки у фритюрі до золотистої скоринки.
  9. Подавайте чебуреки до столу зі сметаною або аджикою. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак