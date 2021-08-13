Смачно, як у бабусі: чебуреки з курячим лівером – рецепт від "пекельного" шефа Алекса Якутова

Таких чебуреків ви точно ще не куштували! Шеф-кухар Алекс Якутов – суддя нового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі, запевняє, що ці чебуреки з лівером підкорять ваші смакові рецептори назавжди.

Чебуреки – улюблена страва багатьох українців, адже вона складається з соковитої м'ясної або сирної начинки та хрумкого золотистого тіста.

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Чебуреки можна готувати з яловичим, свинячим, курячим або баранячим фаршем. Також популярними начинками для чебуреків є сирна, солодка з вишнями або яблуками з корицею.

Головний ведучий реаліті-шоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов поділився рецептом смачних чебуреків з начинкою з курячої печінки та сердець. Шеф-кухар запевняє, що страва виходить не тільки смачною, а й ароматною і соковитою.

Рецепт чебуреків з лівером

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4 – 6



Чебуреки / Фото Новий канал

– 200 г курячих сердець;– 200 г курячої печінки;– ½ ріпчастої цибулі;– 3 зубчики часнику;– 100 мл олії;– 1 ст. л. кінзи;– 1 ст. л. петрушки;– аджика на ваш смак.

Приготування:

Ретельно почистіть овочі від лушпиння. Цибулю та часник наріжте дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте нарізані овочі. Додайте печінку та серця, перемішайте та обсмажте. Подрібніть начинку в паштет за допомогою ножа, блендера або м'ясорубки. Додайте солі та перцю, перемішайте. Додайте до начинки подрібнену зелень та перемішайте. Охолодіть масу.

Тісто на чебуреки

– 3 склянки борошна;– 1 склянка води;– 1 – 2 ч. л. солі;– 100 мл олії.

Приготування: