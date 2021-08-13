Смачно, як у бабусі: чебуреки з курячим лівером – рецепт від "пекельного" шефа Алекса Якутова
Джерело:Новий канал
Таких чебуреків ви точно ще не куштували! Шеф-кухар Алекс Якутов – суддя нового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі, запевняє, що ці чебуреки з лівером підкорять ваші смакові рецептори назавжди.
Чебуреки – улюблена страва багатьох українців, адже вона складається з соковитої м'ясної або сирної начинки та хрумкого золотистого тіста.
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Чебуреки можна готувати з яловичим, свинячим, курячим або баранячим фаршем. Також популярними начинками для чебуреків є сирна, солодка з вишнями або яблуками з корицею.
Головний ведучий реаліті-шоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов поділився рецептом смачних чебуреків з начинкою з курячої печінки та сердець. Шеф-кухар запевняє, що страва виходить не тільки смачною, а й ароматною і соковитою.
Рецепт чебуреків з лівером
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4 – 6
Чебуреки / Фото Новий канал
– 200 г курячих сердець;
– 200 г курячої печінки;
– ½ ріпчастої цибулі;
– 3 зубчики часнику;
– 100 мл олії;
– 1 ст. л. кінзи;
– 1 ст. л. петрушки;
– аджика на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно почистіть овочі від лушпиння. Цибулю та часник наріжте дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте нарізані овочі.
- Додайте печінку та серця, перемішайте та обсмажте.
- Подрібніть начинку в паштет за допомогою ножа, блендера або м'ясорубки.
- Додайте солі та перцю, перемішайте.
- Додайте до начинки подрібнену зелень та перемішайте. Охолодіть масу.
Тісто на чебурекиІнгредієнти для тіста:
– 3 склянки борошна;
– 1 склянка води;
– 1 – 2 ч. л. солі;
– 100 мл олії.
Приготування:
- Пересипте в миску борошно та влийте 1/3 води. Посоліть та поперчіть і перемішайте.
- Замісіть в'язке тісто.
- Розігрійте сковорідку з олією до 200 градусів. Влийте її до тіста та продовжуйте замішувати його ложкою.
- Влийте до тіста решту води та вимісіть його до однорідної консистенції.
- Сформуйте з тіста кулю, загорніть її в шар харчової плівки та відправте в холодильник охолоджуватися на 40 хвилин.
- Вийміть тісто з холодильника, розділіть його на кульки та розкачайте.
- Покладіть в центр розкачаного тіста начинку та защипніть краї. Сформуйте чебурек спеціальним ножем.
- Обсмажте чебуреки у фритюрі до золотистої скоринки.
- Подавайте чебуреки до столу зі сметаною або аджикою. Смачного!