Справжня іспанська насолода: готуємо чуроси на сніданок

Чурос – традиційна іспанська випічка із заварного тіста, яку готують у великій кількості олії. На батьківщині цього смаколика його традиційно подають до сніданку з шоколадним соусом або іншим улюбленим кремом.

Чуроси з шоколадним соусом – це ще та насолода. Вони хрумкі, золотисті, а шоколад доповнює їхній смак і додає неабиякого вау ефекту.

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Таку страву можна подавати на будь-яке свято: дитячу вечірку, день народження або просто на сніданок. Чуроси також обожнюють й дорослі, адже хто з нас не любить похрумтіти.

Рецепт чурос з шоколадним соусом

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 60 грамів вершкового масла;– 10 грамів цукру;– дрібка солі;– 160 мілілітрів води;– 100 грамів пшеничного борошна;– 2 курячих яйця;– олія для фритюру.– 60 грамів шоколаду;– 1 чайна ложка цукру;– 120 мілілітрів молока;– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;– 10 мілілітрів води.– 2 – 3 столових ложки цукру;– 1 чайна ложка меленої кориці.

Приготування:

Для приготування тіста вершкове масло, цукор, сіль та воду ставимо на середній вогонь і перемішуємо до розчинення масла.

Всипаємо заздалегідь просіяне через дрібне сито борошно, заварюємо тісто до однорідної консистенції. Постійно перемішуючи тримаємо на вогні декілька хвилин. Трішки охолоджуємо тісто, додаємо 1 яйце і перемішуємо до однорідної маси.

Додаємо друге куряче яйце і знову перемішуємо. Перекладаємо однорідне тісто в кондитерський мішок з насадкою або пакет.

Розігріваємо велику кількість олії для фритюру, відсаджуємо тісто, як на відео і смажимо до золотистого кольору.

Готові чурос перекладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир і обвалюємо у суміші з цукру та кориці. ⠀

Для соусу шоколад, цукор та молоко ставимо на вогонь і доводимо до однорідної консистенції.

Додаємо кукурудзяний крохмаль поєднаний з водою і перемішуємо.

Подавайте чуроси з шоколадним соусом.

Смачного!