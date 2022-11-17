Справжня іспанська насолода: готуємо чуроси на сніданок

17 листопада 2022 , 12:27
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Джерело:

інстаграм Валерія Велігура

Чурос – традиційна іспанська випічка із заварного тіста, яку готують у великій кількості олії. На батьківщині цього смаколика його традиційно подають до сніданку з шоколадним соусом або іншим улюбленим кремом.

Чуроси з шоколадним соусом – це ще та насолода. Вони хрумкі, золотисті, а шоколад доповнює їхній смак і додає неабиякого вау ефекту.

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Таку страву можна подавати на будь-яке свято: дитячу вечірку, день народження або просто на сніданок. Чуроси також обожнюють й дорослі, адже хто з нас не любить похрумтіти.

Рецепт чурос з шоколадним соусом

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 60 грамів вершкового масла;
 – 10 грамів цукру;
 – дрібка солі;
 – 160 мілілітрів води;
 – 100 грамів пшеничного борошна;
 – 2 курячих яйця;
 – олія для фритюру.
Для шоколадного соусу:
 – 60 грамів шоколаду;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – 120 мілілітрів молока;
 – 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;
 – 10 мілілітрів води.
Для глазурі:
 – 2 – 3 столових ложки цукру;
 – 1 чайна ложка меленої кориці.

Приготування:

  • Для приготування тіста вершкове масло, цукор, сіль та воду ставимо на середній вогонь і перемішуємо до розчинення масла.
  • Всипаємо заздалегідь просіяне через дрібне сито борошно, заварюємо тісто до однорідної консистенції. Постійно перемішуючи тримаємо на вогні декілька хвилин. Трішки охолоджуємо тісто, додаємо 1 яйце і перемішуємо до однорідної маси.
  • Додаємо друге куряче яйце і знову перемішуємо. Перекладаємо однорідне тісто в кондитерський мішок з насадкою або пакет.
  • Розігріваємо велику кількість олії для фритюру, відсаджуємо тісто, як на відео і смажимо до золотистого кольору.
  • Готові чурос перекладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир і обвалюємо у суміші з цукру та кориці. ⠀
  • Для соусу шоколад, цукор та молоко ставимо на вогонь і доводимо до однорідної консистенції.
  • Додаємо кукурудзяний крохмаль поєднаний з водою і перемішуємо.
  • Подавайте чуроси з шоколадним соусом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак