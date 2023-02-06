Наче справжній: рецепт десерту з авокадо

6 лютого 2023, 14:30
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Джерело:

Валерія Велігура

В пошуку смачного і поживного десерту? У нас є рецепт на основі авокадо.

Цікавий, смачний та швидкий десерт, який здивує ваших гостей. Він ззовні як справжній авокадо, з додаванням шоколадної пасти.

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Такий десерт стане справжньою окрасою столу і сподобається як дорослим, так і діткам.

Рецепт десерту "Авокадо"

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 штуки
Інгредієнти:
 – 2 авокадо;
 – 1 чайна ложка лимонного соку;
 – 1 – 2 столових ложки цукру або цукрозамінник;
 – 2 столові ложки крем-сиру;
 – 4 столові ложки шоколадної пасти.

Приготування:

  • Розрізаємо авокадо навпіл, дістаємо за допомогою ножа кісточки.
  • Виймаємо ложкою серединки, перекладаємо в миску та поливаємо лимонним соком.
  • Додаємо цукор, крем-сир та перебиваємо блендером до однорідності.
  • Викладаємо масу в половинки з авокадо (шкірки) та замість кісточки викладаємо шоколадну пасту.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак