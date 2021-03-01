Рецепт дієтичних сосисок з курячого м'яса: корисна страва на кожен день

Ми навчимо вас як готувати справжні домашні сосиски без домішок та консервантів, а зберігати їх можна у морозилці.
Домашні сосиски не зрівняються з магазинними, вони набагато смачніші та корисніші. Приготуйте їх з курячого філе та смакуйте ними до сніданку або до гарніру.
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Домашні курячі сосиски підійдуть для дієтичного харчування, для діток та у звичайний раціон. Також сформовані сосиски можна заморозити й готувати будь-коли.
Сосиски з курячого філе поживні, корисні та дієтичні, а ще надзвичайно соковиті.
Як приготувати домашні сосиски
Інгредієнти:
– 500 г курячого філе;
– зелена цибуля на ваш смак;
– 50 мл молока;
– 1 яйце;
– спеції на ваш смак.
- Ретельно помийте куряче м'ясо, наріжте його невеликими шматочками.
- Зелену цибулю помийте водою, просушіть та наріжте дрібними кільцями.
- За допомогою м'ясорубки або блендера подрібніть курятину в однорідну масу.
- Додаємо цибулю, спеції, яйце та молоко – перемішайте до однорідної маси.
- На розстелену харчову плівку викладіть дві столові ложки фаршу та закручуємо в сосиску зав'язуючи по краях.
- Відваріть готові сосиски у киплячій воді до готовності. Також заздалегідь відварені сосиски можна додатково обсмажити на сковорідці або грилі за бажанням.Смачного!