Рецепт дієтичних сосисок з курячого м'яса: корисна страва на кожен день

1 березня 2021 , 13:11
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Ми навчимо вас як готувати справжні домашні сосиски без домішок та консервантів, а зберігати їх можна у морозилці.

Домашні сосиски не зрівняються з магазинними, вони набагато смачніші та корисніші. Приготуйте їх з курячого філе та смакуйте ними до сніданку або до гарніру.

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Домашні курячі сосиски підійдуть для дієтичного харчування, для діток та у звичайний раціон. Також сформовані сосиски можна заморозити й готувати будь-коли.

Сосиски з курячого філе поживні, корисні та дієтичні, а ще надзвичайно соковиті.

Як приготувати домашні сосиски

Інгредієнти:
– 500 г курячого філе;
– зелена цибуля на ваш смак;
– 50 мл молока;
– 1 яйце;
– спеції на ваш смак.
  1. Ретельно помийте куряче м'ясо, наріжте його невеликими шматочками.
  2. Зелену цибулю помийте водою, просушіть та наріжте дрібними кільцями.
  3. За допомогою м'ясорубки або блендера подрібніть курятину в однорідну масу.
  4. Додаємо цибулю, спеції, яйце та молоко – перемішайте до однорідної маси.
  5. На розстелену харчову плівку викладіть дві столові ложки фаршу та закручуємо в сосиску зав'язуючи по краях.
  6. Відваріть готові сосиски у киплячій воді до готовності. Також заздалегідь відварені сосиски можна додатково обсмажити на сковорідці або грилі за бажанням.Смачного!