Рецепт дієтичних сосисок з курячого м'яса: корисна страва на кожен день

Ми навчимо вас як готувати справжні домашні сосиски без домішок та консервантів, а зберігати їх можна у морозилці.

Домашні сосиски не зрівняються з магазинними, вони набагато смачніші та корисніші. Приготуйте їх з курячого філе та смакуйте ними до сніданку або до гарніру.

Читайте також Мішель Андраде розповіла про улюблену болівійську їжу дитинства

Домашні курячі сосиски підійдуть для дієтичного харчування, для діток та у звичайний раціон. Також сформовані сосиски можна заморозити й готувати будь-коли.

Сосиски з курячого філе поживні, корисні та дієтичні, а ще надзвичайно соковиті.

Як приготувати домашні сосиски

Ретельно помийте куряче м'ясо, наріжте його невеликими шматочками. Зелену цибулю помийте водою, просушіть та наріжте дрібними кільцями. За допомогою м'ясорубки або блендера подрібніть курятину в однорідну масу. Додаємо цибулю, спеції, яйце та молоко – перемішайте до однорідної маси. На розстелену харчову плівку викладіть дві столові ложки фаршу та закручуємо в сосиску зав'язуючи по краях. Відваріть готові сосиски у киплячій воді до готовності. Також заздалегідь відварені сосиски можна додатково обсмажити на сковорідці або грилі за бажанням.Смачного!

– 500 г курячого філе;– зелена цибуля на ваш смак;– 50 мл молока;– 1 яйце;– спеції на ваш смак.