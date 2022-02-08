Не смажимо, а печемо: ідеально хрусткі деруни з духовки
Джерело:interia
Печені деруни — здоровіша версія популярної української страви, для якої не потрібно ні багато часу, ні дорогих інгредієнтів. Готують деруни й солоними, і солодкими, а подають із вершковим або грибним соусом.
Деруни – надзвичайно популярна страва в нашій країні. Їх можна подавати різними способами та з різними добавками. Хтось додає в картопляні оладки грибний соус, а хтось віддає перевагу сметані.
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Нижче представлений рецепт, який ідеально підходить для картопляних млинців, запечених в духовці, які вийдуть дуже хрусткими і не будуть "багаті" жиром.
Печені деруни: готуємо в духовці
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 кілограм картоплі;
- 1 маленька цибулина;
- 1 зубчик часнику;
- 3 столові ложки олії;
- пучок кропу;
- 2 яйця;
- 1 столова ложка пшеничного борошна;
- сіль, перець, майоран до смаку.
Для приготування соусу знадобиться:
- 200 грам натурального йогурту;
- кріп;
- 1 маленький зубчик часнику;
- сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Помийте, почистіть та натріть на грубій терці картоплю.
- Не забудьте віджати воду, потім додати натерту цибулю і часник разом з подрібненим кропом і рештою спецій.
- Все дуже ретельно перемішайте.
- Покладіть папір для випікання на деко. Ложкою викладіть деруни один біля одного.
- Готові деруни поставте в розігріту до 200 градусів духовку. Випікайте їх 25 хвилин. Після закінчення часу переверніть деруни і залиште в духовці ще на 10 – 15 хвилин.
- Для йогуртового соусу з’єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.
Смачного!