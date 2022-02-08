Не смажимо, а печемо: ідеально хрусткі деруни з духовки

8 лютого 2022 , 13:42
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Джерело:

interia

Печені деруни — здоровіша версія популярної української страви, для якої не потрібно ні багато часу, ні дорогих інгредієнтів. Готують деруни й солоними, і солодкими, а подають із вершковим або грибним соусом.

Деруни – надзвичайно популярна страва в нашій країні. Їх можна подавати різними способами та з різними добавками. Хтось додає в картопляні оладки грибний соус, а хтось віддає перевагу сметані.

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Нижче представлений рецепт, який ідеально підходить для картопляних млинців, запечених в духовці, які вийдуть дуже хрусткими і не будуть "багаті" жиром.

Печені деруни: готуємо в духовці

Час: 1 година
Порцій: 4

Хрусткий смаколик / Фото interia

Інгредієнти:

  • 1 кілограм картоплі;
  • 1 маленька цибулина;
  • 1 зубчик часнику;
  • 3 столові ложки олії;
  • пучок кропу;
  • 2 яйця;
  • 1 столова ложка пшеничного борошна;
  • сіль, перець, майоран до смаку.

Для приготування соусу знадобиться:

  • 200 грам натурального йогурту;
  • кріп;
  • 1 маленький зубчик часнику;
  • сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Помийте, почистіть та натріть на грубій терці картоплю.
  2. Не забудьте віджати воду, потім додати натерту цибулю і часник разом з подрібненим кропом і рештою спецій.
  3. Все дуже ретельно перемішайте.
  4. Покладіть папір для випікання на деко. Ложкою викладіть деруни один біля одного.
  5. Готові деруни поставте в розігріту до 200 градусів духовку. Випікайте їх 25 хвилин. Після закінчення часу переверніть деруни і залиште в духовці ще на 10 – 15 хвилин.
  6. Для йогуртового соусу з’єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська