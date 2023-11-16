Для котлет більше не треба стояти біля плити: приготуйте м'ясну запіканку в мультиварці

16 листопада 2023, 13:26
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Джерело:

Shuba

Смачнющий замінник котлет можна приготувати й в мультиварці. Спробуйте зробити м'ясну запіканку, яка сподобається всім.

Запіканка з фаршу зазвичай готується в духовці. Проте в мультиварці її можна зробити простіше і такою ж смачною, соковитою та апетитною.

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Покроковий рецепт м'ясної запіканки в мультиварці

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм фаршу;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 яйця; 
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– 2 чайні ложки паприки;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка олії.

Приготування:

  1. Додайте у фарш яйця, сіль, перець, паприку, нарізану цибулю, натерту моркву й пропущений через прес часник. Після цього всипте борошно і добре перемішайте.
  2. Чашу мультиварки змастіть олією, викладіть в неї фарш і розрівняйте. Помістіть її у мультиварку, закрийте кришку і виставте режим "Випікання" на 50 – 55 хвилин.
  3. Після закінчення режиму дайте запіканці постояти 5 хвилин, потім дістаньте її та акуратно переверніть на тарілку. Прикрасьте готову страву зеленню.
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Автор: Ольга Котів