Для котлет більше не треба стояти біля плити: приготуйте м'ясну запіканку в мультиварці
16 листопада 2023, 13:26Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Смачнющий замінник котлет можна приготувати й в мультиварці. Спробуйте зробити м'ясну запіканку, яка сподобається всім.
Запіканка з фаршу зазвичай готується в духовці. Проте в мультиварці її можна зробити простіше і такою ж смачною, соковитою та апетитною.
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Покроковий рецепт м'ясної запіканки в мультиварці
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм фаршу;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 яйця;
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– 2 чайні ложки паприки;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Додайте у фарш яйця, сіль, перець, паприку, нарізану цибулю, натерту моркву й пропущений через прес часник. Після цього всипте борошно і добре перемішайте.
- Чашу мультиварки змастіть олією, викладіть в неї фарш і розрівняйте. Помістіть її у мультиварку, закрийте кришку і виставте режим "Випікання" на 50 – 55 хвилин.
- Після закінчення режиму дайте запіканці постояти 5 хвилин, потім дістаньте її та акуратно переверніть на тарілку. Прикрасьте готову страву зеленню.