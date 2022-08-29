Смачно, наче в дитинстві: глазуровані домашні сирки з малиною

Який десерт вам найбільше запам'ятався з дитинства? Нам – глазуровані сирки з ягідними начинками. Якщо тоді, батьки купували нам їх у магазинах, зараз турботливі мами мають можливість приготувати їх вдома.

Ніжні творожні сирки з начинкою з малини в шоколадній глазурі – це десерт, який сподобається кожному. Його важливо зберігати в холодильнику, адже кисломолочному сиру властиво псуватися.

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Домашні глазуровані сирки можна готувати з різними начинками: полуничною, вишневою, малинового, або зі згущеним молоком, шоколадно-горіховою пастою або без начинки. Який з цих варіантів обирати – вирішувати вам. Ми гарантуємо, що смак буде відмінним, яку б начинку ви не обрали.

Рецепт домашніх глазурованих сирків

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 7 штук

– 300 грамів кисло-молочного сиру;– 30 грамів вершкового масла;– 30 грамів цукрової пудри;⠀– 50 грамів малини;– 10 грамів цукру;– 5 грамів кукурудзяного крохмалю;– 15 мілілітрів води;– 1 чайна ложка лимонного соку; ⠀– 200 грамів молочного шоколаду;– 40 мілілітрів олії. ⠀

Приготування:

Для приготування начинки малину з цукром доводимо до кипіння, додаємо кукурудзяний крохмаль з водою, лимонний сік та варимо до загущення. Даємо повністю охолонути і кладемо в кондитерський мішок. ⠀

Для основи дбайливо пробиваємо блендером кисло-молочний сир, додаємо м'яке вершкове масло, цукрову пудру і перемішуємо до однорідної маси. Кладемо в кондитерський мішок.

Формуємо сирки на харчовій плівці, як на відео. Кладемо на рівну поверхню та прибираємо в морозилку до повного замороження (20 – 30 хвилин).

Для глазурі шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані, додаємо олію та добре перемішуємо. У сирок вставляємо шпажку і кілька разів повністю занурюємо в глазур.

Прикрашаємо цукровою посипкою, кладемо на пергамент і прибираємо у холодильник на 20 – 30 хвилин.

Смачного!