До Різдвяного столу: рецепт солодких горішків зі згущенкою

Взимку важко уявити святковий стіл без цих солодощів – печених горішків з кремом зі згущонки та волоського горіха.

Горішки з кремом знайомі нам ще з дитинства. У багатьох сім'ях їх готують виключно на Різдвяні та Новорічні свята, щоб присмачити святковий стіл.

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Для приготування смаколиків вам обов'язково знадобиться горішниця: електрична, або газова.

Рецепт горішків зі згущенкою

Час: 2 години

2 години Порції: 20 – 30 штук

– 80 грамів цукру;– 2 курячих яйця;– 180 грамів розтопленого вершкового масла;– 350 грамів борошна;– дрібка солі;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– 1 столова ложка олії.

Приготування:

Цукор та сіль збиваємо з яйцями, додаємо розтоплене масло та борошно. Перемішуємо з розпушувачем та олією.

Замішуємо тісто. Воно буде рідкувате, тому загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 – 40 хвилин.

Розігріваємо горішницю, формуємо кульки і випікаємо.

– половинки печива, які не дуже вдались;– волоські горішки– варене згущене молоко– м'яке вершкове масло.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для крему.

Перемащуємо половинки печива і даємо час, щоб вони просочились кремом.

Смачного!