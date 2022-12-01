До Різдвяного столу: рецепт солодких горішків зі згущенкою
1 грудня 2022 , 11:17Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Взимку важко уявити святковий стіл без цих солодощів – печених горішків з кремом зі згущонки та волоського горіха.
Горішки з кремом знайомі нам ще з дитинства. У багатьох сім'ях їх готують виключно на Різдвяні та Новорічні свята, щоб присмачити святковий стіл.
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Для приготування смаколиків вам обов'язково знадобиться горішниця: електрична, або газова.
Рецепт горішків зі згущенкою
- Час: 2 години
- Порції: 20 – 30 штук
– 80 грамів цукру;
– 2 курячих яйця;
– 180 грамів розтопленого вершкового масла;
– 350 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Цукор та сіль збиваємо з яйцями, додаємо розтоплене масло та борошно. Перемішуємо з розпушувачем та олією.
- Замішуємо тісто. Воно буде рідкувате, тому загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 – 40 хвилин.
- Розігріваємо горішницю, формуємо кульки і випікаємо.
– половинки печива, які не дуже вдались;
– волоські горішки
– варене згущене молоко
– м'яке вершкове масло.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для крему.
- Перемащуємо половинки печива і даємо час, щоб вони просочились кремом.
Смачного!