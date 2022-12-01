До Різдвяного столу: рецепт солодких горішків зі згущенкою

1 грудня 2022 , 11:17
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Взимку важко уявити святковий стіл без цих солодощів – печених горішків з кремом зі згущонки та волоського горіха.

Горішки з кремом знайомі нам ще з дитинства. У багатьох сім'ях їх готують виключно на Різдвяні та Новорічні свята, щоб присмачити святковий стіл.

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Для приготування смаколиків вам обов'язково знадобиться горішниця: електрична, або газова.

Рецепт горішків зі згущенкою

  • Час: 2 години
  • Порції: 20 – 30 штук
Інгредієнти для тіста:
 – 80 грамів цукру;
 – 2 курячих яйця;
 – 180 грамів розтопленого вершкового масла;
 – 350 грамів борошна;
 – дрібка солі;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – 1 столова ложка олії.

Приготування:

  • Цукор та сіль збиваємо з яйцями, додаємо розтоплене масло та борошно. Перемішуємо з розпушувачем та олією.
  • Замішуємо тісто. Воно буде рідкувате, тому загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 – 40 хвилин.
  • Розігріваємо горішницю, формуємо кульки і випікаємо.
Інгредієнти для крему:
 – половинки печива, які не дуже вдались;
 – волоські горішки
 – варене згущене молоко
 – м'яке вершкове масло.

Приготування:

  • Змішуємо всі інгредієнти для крему.
  • Перемащуємо половинки печива і даємо час, щоб вони просочились кремом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак