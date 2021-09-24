Рецепт домашніх гречаників з курячим фаршем
24 вересня 2021 , 14:39Читать новость на русском
Гречаники – відмінна страва як для обіду, так і для вечері. Їх можна приготувати навіть із гречки, що залишилася. Достатньо перебити її блендером або пропустити через м'ясорубку, а далі все за рецептом.
Щоб приготувати гречаники дієтично, додайте курячого фаршу, а щоб вони були калорійніші – свинячого.
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Сформовані гречаники можна приготувати як в духовці, так і на сковорідці. Смак буде відмінним!
Рецепт гречаників
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Гречаники з фаршем / Фото Кулінарія
– 350 г курячого фаршу;
– 200 г гречки;
– 30 г вершкового масла;
– 150 г ріпчастої цибулі;
– 1 куряче яйце;
– 60 мл олії;
– 50 г пшеничного борошна;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Залийте гречку водою в пропорції 1:2 та доведіть до кипіння. Зменште вогонь та варіть її до готовності протягом 20 хвилин.
- До готової каші додайте вершкове масло та перемішайте.
Приготування страви / Фото Їжа
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на олії.
Приготування страви / Фото Їжа
- Гречану кашу пропустіть через м'ясорубку або перебийте блендером до однорідної маси.
- Змішайте гречку з курячим фаршем та цибулею, вибийте яйця та перемішайте. Додайте спецій на ваш смак.
- Змочіть руки у воді та сформуйте гречаники – невеликі котлети.
Приготування страви / Фото Їжа
- Запаніруйте їх в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці по 7 – 8 хвилин з кожного боку.
Приготування страви / Фото Їжа
- Подавайте гречаники до столу гарячими. Смачного!