Рецепт домашніх гречаників з курячим фаршем

24 вересня 2021 , 14:39
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Гречаники – відмінна страва як для обіду, так і для вечері. Їх можна приготувати навіть із гречки, що залишилася. Достатньо перебити її блендером або пропустити через м'ясорубку, а далі все за рецептом.

Щоб приготувати гречаники дієтично, додайте курячого фаршу, а щоб вони були калорійніші – свинячого.

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Сформовані гречаники можна приготувати як в духовці, так і на сковорідці. Смак буде відмінним!

Рецепт гречаників

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4


Гречаники з фаршем / Фото Кулінарія

Інгредієнти:
 – 350 г курячого фаршу;
 – 200 г гречки;
 – 30 г вершкового масла;
 – 150 г ріпчастої цибулі;
 – 1 куряче яйце;
 – 60 мл олії;
 – 50 г пшеничного борошна;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Залийте гречку водою в пропорції 1:2 та доведіть до кипіння. Зменште вогонь та варіть її до готовності протягом 20 хвилин.
  1. До готової каші додайте вершкове масло та перемішайте.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на олії.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Гречану кашу пропустіть через м'ясорубку або перебийте блендером до однорідної маси.
  1. Змішайте гречку з курячим фаршем та цибулею, вибийте яйця та перемішайте. Додайте спецій на ваш смак.
  1. Змочіть руки у воді та сформуйте гречаники – невеликі котлети.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Запаніруйте їх в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці по 7 – 8 хвилин з кожного боку.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Подавайте гречаники до столу гарячими. Смачного!
Автор: Богданна Рибак