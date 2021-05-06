Рецепт домашніх млинців від Лілії Ребрик

6 травня 2021 , 13:05
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Джерело:

інстаграм Лілії Ребрик

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася із шанувальниками рецептом домашніх млинців, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Рецепт млинців від Лілії Ребрик не простий, телеведуча відкрила шанувальникам один зі своїх секретів, який часто використовує на кухні.

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Річ у тому, що готове тісто треба буде перелити в пластикову пляшку, продірявити кришечку і закрити її. А потім наливати на пательню через цю дірочку.

Сміливо малюйте на розігрітій пательні мереживо. І у вас вийдуть ажурні апетитні млинці, – прокоментувала телеведуча.

Рецепт мереживних млинців

Інгредієнти:
 – 3 яйця;
 – 500 мл молока;
 – 30 г вершкового масла;
 – 200 г борошна;
 – цукор на ваш смак;
 – дрібка солі.
  1. Заздалегідь дістаньте всі інгредієнти з холодильника та залишіть при кімнатній температурі.
  2. Збийте яйця з цукром та сіллю, влийте 100 – 150 мл молока та перемішайте.
  3. Просійте борошно через дрібне сито, висипте до яєчної маси та перемішайте, щоб не було грудочок.
  4. Додайте розтоплене вершкове масло до тіста, або олію й перемішайте.
  5. Обсмажуйте млинці з обох сторін на розігрітій сковорідці до готовності. Смачного!
Автор: Богданна Рибак