Рецепт домашніх млинців від Лілії Ребрик

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася із шанувальниками рецептом домашніх млинців, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Рецепт млинців від Лілії Ребрик не простий, телеведуча відкрила шанувальникам один зі своїх секретів, який часто використовує на кухні.

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Річ у тому, що готове тісто треба буде перелити в пластикову пляшку, продірявити кришечку і закрити її. А потім наливати на пательню через цю дірочку.

Сміливо малюйте на розігрітій пательні мереживо. І у вас вийдуть ажурні апетитні млинці, – прокоментувала телеведуча.

Рецепт мереживних млинців

Заздалегідь дістаньте всі інгредієнти з холодильника та залишіть при кімнатній температурі. Збийте яйця з цукром та сіллю, влийте 100 – 150 мл молока та перемішайте. Просійте борошно через дрібне сито, висипте до яєчної маси та перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте розтоплене вершкове масло до тіста, або олію й перемішайте. Обсмажуйте млинці з обох сторін на розігрітій сковорідці до готовності. Смачного!

– 3 яйця;– 500 мл молока;– 30 г вершкового масла;– 200 г борошна;– цукор на ваш смак;– дрібка солі.