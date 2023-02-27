Тепер тільки так і готуємо – особливий рецепт сирників

27 лютого 2023, 15:11
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Джерело:

Оксана Крецул

Один із найсмачніших сніданків – сирники. Ми дібрали рецепт з мигдалем, адже саме він перетворить цю звичну страву на ресторанний зразок.

Мигдалеві сирнички – особливий рецепт до сніданку, чи обіду. Вони поєднують у собі два види борошна, завдяки яким смак просто неймовірний.

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Подавайте їх до столу зі сметаною, домашнім варенням чи джемом, або шоколадною пастою.

Рецепт мигдалевих сирників

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 400 грамів кисломолочного сиру;
 – 120 грамів мигдалевого борошна (додатково для обвалювання);
 – 2 – 3 столові ложки цукру;
 – сіль;
 – 2 столові ложки борошна для обвалювання та ½ столової ложки до тіста;
 – куряче яйце;
 – 50 грамів лохини або інших ягід;
 – цукрова пудра для декору;
 – олія для смаження.

Приготування:

  • Можна придбати мигдаль та власноруч змолоти його в борошно, або взяти вже готове.
  • Сир змішуємо з яйцем, цукром, сіллю та двома видами борошна. Залишаємо на 20 хвилин.
  • З тіста формуємо сирники, обвалюємо у борошні.
  • На розігріту сковорідку додаємо олію, або вершкове масло. Обсмажуємо сирники. Готуємо на повільному вогні спочатку без кришки, а коли вже буде час сирнички перевернути, накриваємо кришкою та готуємо до золотої скоринки.
  • Сирнички викладаємо на паперовий рушничок, або позбутися зайвого жиру.
  • Прикрашаємо все цукровою пудрою, ягодами.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак