Тепер тільки так і готуємо – особливий рецепт сирників
27 лютого 2023, 15:11Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
Один із найсмачніших сніданків – сирники. Ми дібрали рецепт з мигдалем, адже саме він перетворить цю звичну страву на ресторанний зразок.
Мигдалеві сирнички – особливий рецепт до сніданку, чи обіду. Вони поєднують у собі два види борошна, завдяки яким смак просто неймовірний.
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Подавайте їх до столу зі сметаною, домашнім варенням чи джемом, або шоколадною пастою.
Рецепт мигдалевих сирників
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 120 грамів мигдалевого борошна (додатково для обвалювання);
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– сіль;
– 2 столові ложки борошна для обвалювання та ½ столової ложки до тіста;
– куряче яйце;
– 50 грамів лохини або інших ягід;
– цукрова пудра для декору;
– олія для смаження.
Приготування:
- Можна придбати мигдаль та власноруч змолоти його в борошно, або взяти вже готове.
- Сир змішуємо з яйцем, цукром, сіллю та двома видами борошна. Залишаємо на 20 хвилин.
- З тіста формуємо сирники, обвалюємо у борошні.
- На розігріту сковорідку додаємо олію, або вершкове масло. Обсмажуємо сирники. Готуємо на повільному вогні спочатку без кришки, а коли вже буде час сирнички перевернути, накриваємо кришкою та готуємо до золотої скоринки.
- Сирнички викладаємо на паперовий рушничок, або позбутися зайвого жиру.
- Прикрашаємо все цукровою пудрою, ягодами.
Нехай смакує!