Тепер тільки так і готуємо – особливий рецепт сирників

Один із найсмачніших сніданків – сирники. Ми дібрали рецепт з мигдалем, адже саме він перетворить цю звичну страву на ресторанний зразок.

Мигдалеві сирнички – особливий рецепт до сніданку, чи обіду. Вони поєднують у собі два види борошна, завдяки яким смак просто неймовірний.

Читайте також Українські деруни з курятиною: ділимося традиційним рецептом

Подавайте їх до столу зі сметаною, домашнім варенням чи джемом, або шоколадною пастою.

Рецепт мигдалевих сирників

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 400 грамів кисломолочного сиру;– 120 грамів мигдалевого борошна (додатково для обвалювання);– 2 – 3 столові ложки цукру;– сіль;– 2 столові ложки борошна для обвалювання та ½ столової ложки до тіста;– куряче яйце;– 50 грамів лохини або інших ягід;– цукрова пудра для декору;– олія для смаження.

Приготування:

Можна придбати мигдаль та власноруч змолоти його в борошно, або взяти вже готове.

Сир змішуємо з яйцем, цукром, сіллю та двома видами борошна. Залишаємо на 20 хвилин.

З тіста формуємо сирники, обвалюємо у борошні.

На розігріту сковорідку додаємо олію, або вершкове масло. Обсмажуємо сирники. Готуємо на повільному вогні спочатку без кришки, а коли вже буде час сирнички перевернути, накриваємо кришкою та готуємо до золотої скоринки.

Сирнички викладаємо на паперовий рушничок, або позбутися зайвого жиру.

Прикрашаємо все цукровою пудрою, ягодами.

Нехай смакує!