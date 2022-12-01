Ідеальне доповнення до хліба: готуємо масло з печеним часником
1 грудня 2022 , 09:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Коли в холодильнику пусто, а перекусити хочеться – приготуйте ароматне масло з печеним часником.
Масло з печеним часником відмінно підійде до сніданку на хліб, цільнозернові хлібці, або навіть на крекер. Також його можна додавати до різноманітних соусів, або смажити рибу, курятину.
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Також вершкове масло з часником чудово зберігається в холодильнику впродовж тижня.
Рецепт масла з печеним часником
- Час: 60 хвилин
- Порції: 300 грамів
– 250 грамів вершкового масла;
– 6 головок часнику;
– 30 грамів чебрецю (тільки листочки);
– 3 грами копченої або звичайно солі.
Приготування:
- Вершкове масло завчасно дістаємо з холодильника, щоб воно було м'яким.
- Часник поливаємо олією, підсолюємо та додаємо листочки чебрецю.
- Завертаємо голівки в фольгу та запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 60 хвилин. Часник повинен повністю приготуватися і бути м'яким.
Важливо! Час приготування залежить від розміру часнику та духовки.
- Вичавлюємо із голівок м'яким часник та перемішуємо з вершковим маслом. За бажанням додаємо ще солі та перемішуємо.
Нехай смакує!