Домашній кетчуп на зиму: консервація з помідорів не першої свіжості
15 серпня 2022 , 14:11Читать новость на русском
Джерело:The Petite Cook
Домашній кетчуп – надзвичайно простий соус, який можна куштувати навіть дітям. Приємною особливістю цього рецепту є те, що цю консервацію можна приготувати із томатів, які вже не підійдуть до салату чи маринування.
Кетчуп – найвідоміший томатний соус у світі, він надзвичайно універсальний і його можна використовувати у багатьох рецептах. Очевидно, що найкращий спосіб насолоджуватися ним разом з картоплею фрі або соковитим м'ясом.
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Рецепт домашнього кетчупу
Час: 4 години
Порцій: 14 банок по 330 мілілітрів
Інгредієнти:
- 10 кілограмів солодких помідорів;
- 1,5 кілограма цибулі;
- 15 зерен запашного перцю;
- 8 лаврових листків;
- 4 гвоздики;
- 1 столова ложка меленого перцю;
- 3 столові ложки кам'яної солі;
- 1 столова ложка меленої кориці;
- 0,5 склянки яблучного оцту;
- 4 столові ложки цукру.
Приготування:
- Помийте помідори, видаліть плодоніжки та зіпсуті частинки помідорів.
- Розріжте помідори і перемеліть на домашньому комбайні або ручній м’ясорубці.
- Додайте до помідорової маси всі спеції і почніть готувати. Накрийте кришкою до кипіння.
- Після закипання зніміть кришку і проваріть їх ще 1,5 години, поки з них не випарується вода. Перемішуйте приблизно кожні пів години.
- Залежно від соковитості помідорів і бажаної консистенції кетчупу такий соус можна варити до 7 годин. Чим довше варити помідори, тим густішим буде кетчуп.
- Коли помідори загуснуть, додайте очищену і нарізану на дрібні кубики цибулю і проваріть разом з помідорами ще 1 годину.
- За бажанням пропустіть кетчуп через сито, але якщо хочете зберегти неоднорідну консистенцію, то можна пропустити цей етап.
- Розлийте соус в простерилізовані банки та щільно закрутіть.
Хто винайшов кетчуп?
Ранні версії кетчупу не робили з помідорів. Соуси тоді варили на основі грибів, горіхів або фруктів. До 19-го століття термін "кетчуп" міг стосуватися будь-якого соусу з густою консистенцією. Винахід кетчупу на основі томатів у 1812 році приписують американському вченому Джеймсу Мізу.