Домашній кетчуп на зиму: консервація з помідорів не першої свіжості

15 серпня 2022 , 14:11
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Джерело:

The Petite Cook

Домашній кетчуп – надзвичайно простий соус, який можна куштувати навіть дітям. Приємною особливістю цього рецепту є те, що цю консервацію можна приготувати із томатів, які вже не підійдуть до салату чи маринування.

Кетчуп – найвідоміший томатний соус у світі, він надзвичайно універсальний і його можна використовувати у багатьох рецептах. Очевидно, що найкращий спосіб насолоджуватися ним разом з картоплею фрі або соковитим м'ясом.

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Рецепт домашнього кетчупу

Час: 4 години
Порцій: 14 банок по 330 мілілітрів

Особливе доповнення / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 10 кілограмів солодких помідорів;
  • 1,5 кілограма цибулі;
  • 15 зерен запашного перцю;
  • 8 лаврових листків;
  • 4 гвоздики;
  • 1 столова ложка меленого перцю;
  • 3 столові ложки кам'яної солі;
  • 1 столова ложка меленої кориці;
  • 0,5 склянки яблучного оцту;
  • 4 столові ложки цукру.

Приготування:

  1. Помийте помідори, видаліть плодоніжки та зіпсуті частинки помідорів.
  2. Розріжте помідори і перемеліть на домашньому комбайні або ручній м’ясорубці.
  3. Додайте до помідорової маси всі спеції і почніть готувати. Накрийте кришкою до кипіння.
  4. Після закипання зніміть кришку і проваріть їх ще 1,5 години, поки з них не випарується вода. Перемішуйте приблизно кожні пів години.
  5. Залежно від соковитості помідорів і бажаної консистенції кетчупу такий соус можна варити до 7 годин. Чим довше варити помідори, тим густішим буде кетчуп.
  6. Коли помідори загуснуть, додайте очищену і нарізану на дрібні кубики цибулю і проваріть разом з помідорами ще 1 годину.
  7. За бажанням пропустіть кетчуп через сито, але якщо хочете зберегти неоднорідну консистенцію, то можна пропустити цей етап.
  8. Розлийте соус в простерилізовані банки та щільно закрутіть.

Хто винайшов кетчуп?


Ранні версії кетчупу не робили з помідорів. Соуси тоді варили на основі грибів, горіхів або фруктів. До 19-го століття термін "кетчуп" міг стосуватися будь-якого соусу з густою консистенцією. Винахід кетчупу на основі томатів у 1812 році приписують американському вченому Джеймсу Мізу.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська