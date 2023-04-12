Більше не будете купувати в магазині: рецепт домашнього крем-сиру
Джерело:Валя Саєнко
Навіщо щоразу переплачувати в за магазинний сир, якщо його з легкістю можна приготувати вдома з простих продуктів. У нас є рецепт!
Такий крем-сир можна намащувати на хліб, додавати до випічки чи різноманітних салатів. А якщо ви обожнюєте печений перець, додайте до нього домашній крем-сир з часником і ви будете вражені неймовірним смаком страви.
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Кількість крем-сиру залежить від якості сметани та йогурту. За бажанням можна додати трави, зелень, спеції і часник, але вони суттєво зменшать термін зберігання продукту.
Рецепт домашнього крем-сиру
- Час: 10 – 20 годин
- Порції: 300 – 350 грамів
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти до однорідності і відкидаємо на марлю, складену мінімум в 4 рази (або на чистий рушник).
- Зверху ставимо невеличкий вантаж (миска з горохом) і ховаємо в холодильник на ніч (краще на 20 годин).
- Коли сироватка стече, залишиться ніжний і однорідний крем-сир.
Нехай смакує!
Спробуйте також додати спеції до крем-сиру, сформувати кульки та подати страву як закуску. Оригінально з крем-сиром смакуватиме:
– волоський горіх;
– в'ялені томати;
– копчена груша;
– прованські трави;
– сушена папая чи ананас;
– базилік;
– суміш часнику та кропу.