Знадобиться тільки 2 інгредієнти: як приготувати домашнє морозиво з полуниці

Смачне та швидке у приготуванні полуничне морозиво сподобається кожному. У нього максимально простий склад – тільки фрукти, без яєць, молока та цукру.

Таке домашнє полуничне морозиво можна створити буквально за 5 хвилин. Це неймовірний літній десерт, який ви захочете приготувати ще не один раз.

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Домашнє морозиво

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

– 2 дуже стиглих банани;– 250 грамів свіжої полуниці.

Приготування:

Наріжте банан скибочками, помістіть його в харчовий контейнер і поставте в морозилку на кілька годин або на ніч. Полуницю вимийте та видаліть плодоніжки. Відкладіть кілька ягід полуниці для прикраси. Покладіть заморожені банани в ємність блендера. Додайте полуницю до бананів і перемішайте до однорідності. Решту полуниці наріжте кубиками і змішайте з морозивом. Розлийте морозиво по чашках спеціальних формах для морозива.

Цікаво

Заморожені банани – чудова основа для приготування домашнього морозива. Ви можете додати різні сезонні фрукти, наприклад, малину, чорницю, вишню, щоб отримати різні смаки.