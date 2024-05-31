Знадобиться тільки 2 інгредієнти: як приготувати домашнє морозиво з полуниці
31 травня 2024, 06:30Читать новость на русском
Джерело:rozszerzaniediety
Смачне та швидке у приготуванні полуничне морозиво сподобається кожному. У нього максимально простий склад – тільки фрукти, без яєць, молока та цукру.
Таке домашнє полуничне морозиво можна створити буквально за 5 хвилин. Це неймовірний літній десерт, який ви захочете приготувати ще не один раз.
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Домашнє морозиво
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 дуже стиглих банани;
– 250 грамів свіжої полуниці.
Приготування:
- Наріжте банан скибочками, помістіть його в харчовий контейнер і поставте в морозилку на кілька годин або на ніч.
- Полуницю вимийте та видаліть плодоніжки.
- Відкладіть кілька ягід полуниці для прикраси.
- Покладіть заморожені банани в ємність блендера.
- Додайте полуницю до бананів і перемішайте до однорідності.
- Решту полуниці наріжте кубиками і змішайте з морозивом.
- Розлийте морозиво по чашках спеціальних формах для морозива.
Цікаво
Заморожені банани – чудова основа для приготування домашнього морозива. Ви можете додати різні сезонні фрукти, наприклад, малину, чорницю, вишню, щоб отримати різні смаки.