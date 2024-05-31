Знадобиться тільки 2 інгредієнти: як приготувати домашнє морозиво з полуниці

31 травня 2024, 06:30
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Джерело:

rozszerzaniediety

Смачне та швидке у приготуванні полуничне морозиво сподобається кожному. У нього максимально простий склад – тільки фрукти, без яєць, молока та цукру.

Таке домашнє полуничне морозиво можна створити буквально за 5 хвилин. Це неймовірний літній десерт, який ви захочете приготувати ще не один раз.

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Домашнє морозиво

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 дуже стиглих банани;
– 250 грамів свіжої полуниці.

Приготування:

  1. Наріжте банан скибочками, помістіть його в харчовий контейнер і поставте в морозилку на кілька годин або на ніч.
  2. Полуницю вимийте та видаліть плодоніжки.
  3. Відкладіть кілька ягід полуниці для прикраси.
  4. Покладіть заморожені банани в ємність блендера.
  5. Додайте полуницю до бананів і перемішайте до однорідності.
  6. Решту полуниці наріжте кубиками і змішайте з морозивом.
  7. Розлийте морозиво по чашках спеціальних формах для морозива.

Цікаво

Заморожені банани – чудова основа для приготування домашнього морозива. Ви можете додати різні сезонні фрукти, наприклад, малину, чорницю, вишню, щоб отримати різні смаки.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська