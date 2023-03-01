Два в одному: готуємо сирник-пахлава

1 березня 2023, 14:01
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Джерело:

Валерія Велігура

Сьогодні нам закортіло поділитися з вами чимось особливим і ми підготували рецепт сирника з пахлавою в одному десерті.

Хрумка основа, фісташковий шар, ніжний чизкейк – це неймовірна смакота, яку зможе приготувати кожен без зайвих труднощів.

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Подавайте такий десерт до чаю чи кави, також він стане окрасою будь-якого столу: святкового чи буденного.

Рецепт пахлава-чизкейку

  • Час: доба
  • Порції: 8
Інгредієнти для основи:
 – 13 – 15 листі тіста філо;
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 4 столові ложки цукру;
 – форма діаметром 20 сантиметрів.
Для фісташкового шару:
 – 150 грамів фісташок;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – 30 грамів цукру.
Для сирного шару:
 – 500 грамів крем-сиру;
 – 2 яйця;
 – 25 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 150 грамів жирних вершків;
 – 1 – 2 столові ложки лимонного соку.
Для сиропу:
 – 100 грамів цукру;
 – 100 грамів води;
 –  скибка лимона.

Приготування:

  • Розморожуємо тісто філо. Кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом і кладемо у форму один на одній. При цьому, кожен третій лист посипаємо цукром. Запікаємо 10 хвилин при 200 градусах. ⠀
  • Поєднуємо подрібнені горіхи, розтоплене масло і цукор. Кладемо на основу і добре утрамбовуємо. ⠀
  • Вінчиком до однорідності поєднуємо крем-сир, яйця, цукор, крохмаль, вершки та лимонний сік.

  • Переливаємо на основу з прошарком і ставимо на середній рівень духовки. У будь-яку форму наливаємо склянку окропу і ставимо на нижній рівень духовки. Випікаємо пахлаву-чизкейк 1 годину у розігрітій до 150 градусів духовці (режим верх/низ + конвекція).
  • Після цього трішки відкриваємо дверцята духовки і даємо повністю охолонути. ⠀
  • Поєднуємо цукор, лимон та воду. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і не перемішуючи варимо 5 – 7 хвилин (до повного розчинення цукру).
  • Охолоджуємо, добре змащуємо ним краї випічки і прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.
  • Перед подачею можна ще раз добре просочити краї та боки випічки.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак