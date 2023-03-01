Два в одному: готуємо сирник-пахлава
1 березня 2023, 14:01Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Сьогодні нам закортіло поділитися з вами чимось особливим і ми підготували рецепт сирника з пахлавою в одному десерті.
Хрумка основа, фісташковий шар, ніжний чизкейк – це неймовірна смакота, яку зможе приготувати кожен без зайвих труднощів.
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Подавайте такий десерт до чаю чи кави, також він стане окрасою будь-якого столу: святкового чи буденного.
Рецепт пахлава-чизкейку
- Час: доба
- Порції: 8
– 13 – 15 листі тіста філо;
– 100 грамів вершкового масла;
– 4 столові ложки цукру;
– форма діаметром 20 сантиметрів.
Для фісташкового шару:
– 150 грамів фісташок;
– 30 грамів вершкового масла;
– 30 грамів цукру.
Для сирного шару:
– 500 грамів крем-сиру;
– 2 яйця;
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 150 грамів жирних вершків;
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку.
Для сиропу:
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів води;
– скибка лимона.
Приготування:
- Розморожуємо тісто філо. Кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом і кладемо у форму один на одній. При цьому, кожен третій лист посипаємо цукром. Запікаємо 10 хвилин при 200 градусах. ⠀
- Поєднуємо подрібнені горіхи, розтоплене масло і цукор. Кладемо на основу і добре утрамбовуємо. ⠀
- Вінчиком до однорідності поєднуємо крем-сир, яйця, цукор, крохмаль, вершки та лимонний сік.
- Переливаємо на основу з прошарком і ставимо на середній рівень духовки. У будь-яку форму наливаємо склянку окропу і ставимо на нижній рівень духовки. Випікаємо пахлаву-чизкейк 1 годину у розігрітій до 150 градусів духовці (режим верх/низ + конвекція).
- Після цього трішки відкриваємо дверцята духовки і даємо повністю охолонути. ⠀
- Поєднуємо цукор, лимон та воду. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і не перемішуючи варимо 5 – 7 хвилин (до повного розчинення цукру).
- Охолоджуємо, добре змащуємо ним краї випічки і прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.
- Перед подачею можна ще раз добре просочити краї та боки випічки.
Смачного!